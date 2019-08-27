Футбол

Газета.RuГазета.RuВлашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения

Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич в своем Instagram-аккаунте поздравил клуб с днем рождения на русском языке.
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