Футбол
Газета.RuВлашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения
Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич в своем Instagram-аккаунте поздравил клуб с днем рождения на русском языке.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:58, Вашингтон
Общество
В Китае обезьяна использовала орудие для побега из зоопарка
Реальное время 11:38
Футбол
Фанаты «Црвены Звезды» пригнали танк Т-55 к стадиону в Белграде
Фанаты белградской "Црвены Звезды" подвезли к домашнему стадиону команды советский танк Т-55.
Pravda.Ru 11:23
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Авто
Производитель гиперкаров Pagani задумался о выпуске внедорожника
Если внедорожнику дадут зеленый свет, итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz.
Motor 11:44
Политика
Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.
Газета.Ru 11:52
Политика
Американский сенатор пожаловался на отказ России выдать ему визу
Мерфи стал вторым за сутки американским сенатором, который пожаловался на отказ России выдать ему визу.
Ведомости 12:47
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 11:48
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
В новый аэропорт Саратова прилетел Владимир Путин
Сегодня в новый аэропорт Гагарин прилетел президент России Владимир Путин.
Четвертая Власть 12:51
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный вчера в 16:07
Теннис
Шарапова проиграла Уильямс в первом круге US Open
Победительница US Open 2006 года Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open.
РБК вчера в 21:10
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Здоровье
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
История с массовым увольнением хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле требует серьезной реакции местных властей.
Росбалт вчера в 08:04
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика
Патрушев согласился с высказанной Малайзией критикой следствия по MH17
Согласно сообщению, Патрушев в разговоре с малайзийским министром обороны согласился с позицией премьер-министра страны Махатхира Мохамада, который критиковал работу Совместной следственной группы (JIT), в состав которой входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.
РБК 09:41
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Музыка
Объявлены победители MTV Video Music Awards 2019
Певица Тейлор Свифт стала главной победительницей премии MTV Video Music Awards 2019, она получила приз в номинации «Видео года» за клип на песню «You Need to Calm Down».
Sibnet Новости 07:21
Технологии
Белоярская АЭС получила первую партию топлива «будущего»
Белоярская АЭС получила первую долгожданную партию уникального топлива «будущего», представленного смешанным оксидным уран-плутонием в виде МОКС.
Актуальные Новости 10:17
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Футбол
Вальдес: «Если буду говорить о Неймаре, меня уволят»
Бывший вратарь «Барселоны» Виктор Вальдес, являющийся одним из тренеров каталонского клуба, положительно отозвался о форварде «ПСЖ» Неймаре.
Bookmaker-ratings.ru 12:03
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23