Полузащитник московского футбольного ЦСКА Никола Влашич в своем Instagram-аккаунте поздравил клуб с днем рождения на русском языке.

Влашич на русском поздравил ЦСКА с днем рождения

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