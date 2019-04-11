Футбол
Влашич может летом перейти в «Зенит»Sport24.ru 09:50
«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА Николы Влашича, выступающего в российском клубе на правах аренды из «Эвертона». Об этом сообщает сайт Sportske Novosti. 21-летний хорватский хавбек ранее выразил желание остаться в России.
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