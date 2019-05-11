Футбол
Влашич и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Зенитом»Sport24.ru 08:36
Вместе с командой на игру отправились в том числе полузащитник Никола Влашич и защитник Игорь Дивеев, которые были вынуждены пропустить домашний матч 27-го тура с «Динамо» (2:2). Информация опубликована на официальном сайте ЦСКА.
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