Футбол

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»Бомбардир.ру 08:32

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.
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«Возможны все варианты». Влашич - о своем будущем

Спорт-Экспресс11:37

Влашич рассказал, когда определится со своим будущим

Чемпионат11:13

Влашич: «Решение о переходе в ЦСКА одно из лучших в моей жизни»

Soccer.ru07:59

Никола Влашич: «Будем обсуждать мое будущее в ЦСКА только после молодежного Евро»

Sports.ru10:38

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Бомбардир.ру08:32

Никола ВЛАШИЧ: Я слышал об интересе «Зенита», но моё арендное соглашение нельзя расторгнуть до лета, а потом посмотрим

Спорт уик-энд19 марта в 09:25
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Политика

Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Футбол

Группа фанатов кричала «Хайль Гитлер» на матче Германия — Сербия

Кричали «Хайль, Гитлер» и оскорбляли немецких «сборников». Об этом рассказал в соцсетях немецкий комментатор Андре Фойгт.
Обновлено в 11:30
Спорт

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золотой медали на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 12:36
Авто

Кроссовер FAW Besturn X40 будет выпускаться на «Автоторе»

Серийное производство нового кроссовера FAW Besturn X40 наладят на калининградском заводе «Автотор».
Обновлено вчера в 09:37
Экономика

Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»

"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика

Трамп считает, что торговое соглашение с Китаем уже очень близко

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business Network, что, по его мнению, торговое соглашение США с Китаем уже "очень близко".
Обновлено в 08:15
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Минобороны получит первый Ил-76МД-90А на следующей неделе

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан Минобороны РФ на следующей неделе.
Обновлено вчера в 14:54
Футбол

Куртуа: «Испанская пресса хочет меня уничтожить»

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа посетовал на предвзятое отношение к себе со стороны испанских средств массовой информации.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову

Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:41
Теннис

Арина Соболенко проиграла во втором круге турнира в Майами

Девятая ракетка мира, беларуская теннисистка Арина Соболенко, во втором круге соревнований Miami Open не смогла одолеть австралийку Айлу Томлянович, занимающую 40-е место мирового рейтинга, - 3/6, 4/6.
Обновлено в 12:25
Культура

Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

В Ленобласти кто-то привязал собаку к рельсам, по которым ходят поезда.
Обновлено в 05:00
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими

Обновлено вчера в 19:40
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

Обновлено вчера в 12:47
Хоккей

«Авангард» вышел в финал Восточной конференции, одолев «Барыс»

"Авангард" обыграл "Барыс" со счётом 5:3 в пятом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес

Собчак пришла на премьеру к Виторгану

Премьеру посетили Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой, отец режиссера Эммануил Виторган, Светлана Бондарчук, актеры Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Нонна Гришаева, Светлана Устинова, Виктория Исакова, Денис Шведов, поэт Вера Полозкова.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Баскетбол

Евролига отреагировала на угрозы в адрес форварда ЦСКА Клайберна

Обновлено в 11:52
Религия

23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу

Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек

Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56
Происшествия

СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах

12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Общество

Андрей Малахов посетил перевал Дятлова

Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Экономика

Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Культура

Названы самые популярные места Москвы для съемок фильмов

Самым популярным местом для съемок фильмов и сериалов за год стал парк «Зарядье».
Обновлено в 09:40
Происшествия

В Москве грузовик с землей раздавил такси

На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.
Обновлено в 06:04
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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