Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.

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Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

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