Футбол

Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войнуЧемпионат вчера в 14:49

ЦСКА — Уфа
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
25′
26′
Боян Йокич
39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
64′
70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
76′
79′
Оливье Тилль
84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
84′
87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
90′+1′
90′+2′
Сильвестр Игбоун
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.
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Влашич: «Мы проиграли битву, но не войну»

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Никола Влашич: «Мы проиграли битву, но не войну»

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Никола Влашич: «Мы проиграли битву, но не войну»

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Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну

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«Проиграли битву, но не войну». Влашич - о ничьей с «Уфой»

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