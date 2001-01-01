Футбол
Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войнуЧемпионат вчера в 14:49
Никола Власич
|25′
|26′
Боян Йокич
|39′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Федор Чалов
|64′
|70′
Игорь Безденежных
Азер Алиев
Арнор Сигурдссон
Ильзат Ахметов
|76′
|79′
Оливье Тилль
|84′
Оливье Тилль
Ондрей Ванек
Никола Власич
Такума Нисимура
|84′
|87′
Ловро Бизяк
Федор Чалов
Яка Бийол
|90′+1′
|90′+2′
Сильвестр Игбоун
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
77
Ахметов
25
Бистрович
98
Обляков
19
Нисимура
29
Бийол
31
Беленов
17
Живоглядов
27
Неделчару
4
Никитин
3
Аликин
5
Йокич
77
Алиев
9
Ванек
8
Карп
11
Бизяк
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Причиной падения самолета в немецком Эгельсбахе, на борту которого находилась совладелица компании S7 Наталья Филева, могли стать технические неполадки или потеря управления, передает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности полетов Германии.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины
Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.
Обновлено в 00:02
Политика
На Украине объявили о первых результатах выборов президента
Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Экономика
В России предложили удвоить НДС для напитков с сахаром
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:54
Политика
Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.
Обновлено вчера в 17:05
Музыка
Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».
Обновлено вчера в 09:48
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено вчера в 06:29
Финансы
«Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков
Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе
Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено вчера в 15:00
Гаджеты
Недорогой смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Известная компания Samsung намерена в апреле представить линейку новых смартфонов, входящих в серию Samsung Galaxy A. Новинки не претендуют на звание флагманских устройств, однако уровень производительности и дизайн некоторых моделей все же вызвал высокий интерес у пользователей.
Обновлено в 01:33
Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Опрос показал видение россиянами ситуации с Крымом
Более половины опрошенных (54%) считают, что последствия кризиса в отношениях России и Запада, вызванные ситуацией с Крымом, а также конфликтом на Украине, постепенно будут «спущены на тормозах».
Обновлено в 01:54
Политика
Порошенко обратился к избирателям Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко прокомментировал данные экзитполов, согласно которым он проходит во второй тур выборов главы государства, где встретится с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 14:01
Здоровье
Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний
Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Заседание суда о контроле над «Восточным» сделали закрытым
На прошлой неделе Арбитражный суд Лондона вынес решение по этому спору против Finvision Holdings и обязал ее отказаться от попыток исполнения колл-опциона на приобретение почти 10% акций «Восточного», что означало бы переход к ней контроля над банком (в настоящее время Finvision принадлежит 32,02% уставного капитала).
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Красноярске пресекли крупный межрегиональный канал наркосбыта
Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли крупный межрегиональный канал поставки наркотиков на территорию региона.
Обновлено в 01:54
Хоккей
Бобровский стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей в НХЛ
Российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский признан третьей звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в воскресенье, сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Видео: Minecraft с трассировкой лучей выглядит как новая игра
Стоит отметить, что с трассировкой лучей Minecraft выглядит совершенно неузнаваемо. https: / / twitter.com / notglacier / status / 1111866247971373056 Напомним, компания Nvidia представила свои графические карты с поддержкой технологии трассировки лучей на конференции Game Developers Conference, которая прошла в марте 2018 года.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:02
Наука
В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей
Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.
Обновлено вчера в 18:23
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика
За минувший год Порошенко в 95 раз увеличил свои доходы
В 2018 году президент Украины Петр Порошенко заработал в 95 раз больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:35
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Футбол
Иван Обляков: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со „Спартаком“»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Назначен начальник управления культуры Челябинска
На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.
Обновлено в 00:53
Гаджеты
Apple лишилась ключевого инженера по разработке однокристальных систем
Инсайдеры сообщают, что из американской компании Apple уволился один из основных инженеров, ответственных за разработку процессоров Apple A, которые используются в «яблочных» гаджетах.
Обновлено вчера в 14:49