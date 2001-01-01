Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войнуЧемпионат вчера в 14:49

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.

Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну

Происшествия В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7 Причиной падения самолета в немецком Эгельсбахе, на борту которого находилась совладелица компании S7 Наталья Филева, могли стать технические неполадки или потеря управления, передает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности полетов Германии.

Политика Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины Актер и шоумен Владимир Зеленский продолжает уверенно лидировать по итогам первого тура выборов президента Украины.

Политика На Украине объявили о первых результатах выборов президента Следом за актером идет действующий президент Украины Петр Порошенко, который имеет по промежуточным данным ЦИК 17,31%.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Политика Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии Название эры правления нового императора Японии будет в понедельник объявлено правительством страны.

Музыка Сергей Шнуров высмеял экстремизм в песнях Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал матерное стихотворение о «русской термоядерной попсе».

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Финансы «Траст» уценил на 450 млрд руб. токсичные активы санируемых банков Банк непрофильных активов (БНА), созданный ЦБ на базе "Траста" для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ), в начале 2019 года провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Такие данные содержатся в оборотной ведомости банка.

Политика Зеленский обогнал Порошенко в ключевом для президента регионе Владимир Зеленский остается на первом месте с 30,22% голосов, Петр Порошенко набирает 16,63%.

Гаджеты Недорогой смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах Известная компания Samsung намерена в апреле представить линейку новых смартфонов, входящих в серию Samsung Galaxy A. Новинки не претендуют на звание флагманских устройств, однако уровень производительности и дизайн некоторых моделей все же вызвал высокий интерес у пользователей.

Экономика Социальные пенсии в России увеличились Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

Политика Опрос показал видение россиянами ситуации с Крымом Более половины опрошенных (54%) считают, что последствия кризиса в отношениях России и Запада, вызванные ситуацией с Крымом, а также конфликтом на Украине, постепенно будут «спущены на тормозах».

Политика Порошенко обратился к избирателям Зеленского Действующий президент Украины Петр Порошенко прокомментировал данные экзитполов, согласно которым он проходит во второй тур выборов главы государства, где встретится с шоуменом Владимиром Зеленским.

Здоровье Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний Медики советуют бдительно следить за состоянием кожи, особенно в тех случаях, когда с ней не все в порядке.

Общество Заседание суда о контроле над «Восточным» сделали закрытым На прошлой неделе Арбитражный суд Лондона вынес решение по этому спору против Finvision Holdings и обязал ее отказаться от попыток исполнения колл-опциона на приобретение почти 10% акций «Восточного», что означало бы переход к ней контроля над банком (в настоящее время Finvision принадлежит 32,02% уставного капитала).

Происшествия В Красноярске пресекли крупный межрегиональный канал наркосбыта Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли крупный межрегиональный канал поставки наркотиков на территорию региона.

Хоккей Бобровский стал лидером сезона по количеству «сухих» матчей в НХЛ Российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский признан третьей звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в воскресенье, сообщается на официальном сайте лиги.

Гаджеты Видео: Minecraft с трассировкой лучей выглядит как новая игра Стоит отметить, что с трассировкой лучей Minecraft выглядит совершенно неузнаваемо. https: / / twitter.com / notglacier / status / 1111866247971373056 Напомним, компания Nvidia представила свои графические карты с поддержкой технологии трассировки лучей на конференции Game Developers Conference, которая прошла в марте 2018 года.

Армия и оружие Самолет Ил-112В совершил первый полет Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

Наука В Сети появилось видео схватки кенгуровых крыс и змей Американские ученые сняли на видео схватку змей и кенгуровых крыс, которым за доли секунд удается избежать нападения.

Финансы Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.

Экономика За минувший год Порошенко в 95 раз увеличил свои доходы В 2018 году президент Украины Петр Порошенко заработал в 95 раз больше, чем годом ранее.

Политика Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.

Футбол Иван Обляков: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со „Спартаком“» Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча.

Общество Назначен начальник управления культуры Челябинска На первом апрельском аппаратном совещании в администрации Челябинска глава города Владимир Елистратов официально представил Элеонору Халикову в новом статусе, как начальника управления культуры, без приставки «и.о.». Соответствующий документ был подписан на прошлой неделе.