Футбол
Влашич: «В детстве моим кумиром был Роналдиньо»Евро-футбол.ру 10:25
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто был его футбольным кумиром в детстве.
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Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Транспорт
Минтранс меняет систему подготовки водителей
Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Общество
В Россельхознадзоре заявили об ухудшении качества продуктов из Турции
В Россельхознадзоре выразили обеспокоенность ухудшением качества фруктов и овощей из Турции.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский пообещал найти альтернативные источники нефтепродуктов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал запрет на экспорт нефти их России, заявив, что не знаком с этой проблемой глубоко, так как не изучал ее.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Наркоторговец прятал кокаин в могилах на кладбище в Риме
Полицейские взяли с поличным наркоторговца, спрятавшего в одном из захоронений на кладбище «Верано» 110 тысяч готовых к продаже, аккуратно расфасованных доз кокаина.
Обновлено в 09:13
Экономика
Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ
"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 г. проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 гг. в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - сообщается в постановлении Госдумы.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Космос
Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь
Ученые обнаружили, что гравитационное перетягивание каната, в котором планеты TRAPPIST-1 играют друг с другом, вызывает приливы на их поверхности, возможно, стимулируя вулканическую активность или согревая ледяные океаны на планетах, которые слишком холодны, чтобы поддерживать жизнь.
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС
Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Космос
К колонизации Марса готовится Китай
Симулятор марсианской базы построили в центре китайской пустыни Гоби. Вместо опытных пилотов там обучают подростков.
Обновлено в 04:46
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Башаров продолжает жить с экс-супругой после развода
Шоумен дал экс-супруге обещание, что больше не будет употреблять спиртное.
Обновлено в 05:38
Общество
Беглов рассказал о пользе туристического сбора для Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора города считает, что нововведение пойдет только на пользу Санкт-Петербургу.
Обновлено в 18:40
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Общество
В ЦПК анонсировали новый набор в отряд космонавтов в 2019 году
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина в этом году объявит новый набор в свой отряд, сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.
Обновлено в 18:01
Общество
Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы
Обновлено в 09:30
Интернет
Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Сатановский объяснил, как уничтожить США без миллионных жертв
Сатановский указал на то, что вероятность попытки Белого дома нанести ядерный удар по России увеличивается из-за «американской идеи», что военные действия будут идти не на территории Америки.
Обновлено в 06:56
Общество
Михалков рассказал о своем самочувствии после операции
Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Кино
«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате
Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03