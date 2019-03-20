Футбол

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»Soccer.ru 20:31

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением. В "Эвертоне" произошло много изменений, и мне там места не нашлось.
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Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам

Газета.Ru20:41

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

Soccer.ru20:31

Влашич: «В Англии дают лишь один шанс, в России я получаю шансы каждый день»

Евро-футбол.ру18:13

Влашич: «В Англии сложно получить второй шанс. В России я получаю их ежедневно»

Sport24.ru19:43

Влашич: переход в ЦСКА — это лучшее, что могло случиться со мной

Чемпионат19:32

Никола Влашич: «Переход в ЦСКА - лучшее, что могло случиться со мной»

Спорт-Экспресс19:55
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Политика

Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве

Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве.
Обновлено в 11:43
Политика

Премьер Австралии вызовет посла Турции из-за заявления Эрдогана

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении вызвать посла Турции, поскольку находит оскорбительным заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное после теракта в мечетях Новой Зеландии.
Обновлено в 20:34
Происшествия

В США «единорог» ограбил магазин

Обновлено в 17:16
Политика

В Госдуме ответили на заявление Климкина о «газовой войне»

Первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских ответил на заявление главы украинского МИД Павла Климкина о "новой газовой войне".
Обновлено в 18:50
Политика

Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией

Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Авто

Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
Обновлено в 06:38
Авто

В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»

На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 09:59
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Петр Порошенко не хочет "ни кашу варить, ни на рыбалку бегать" вместе с Москвой.
Обновлено в 04:01
Наука

Самая старая в мире замороженная сперма оплодотворила 34 овцы

Обновлено вчера в 06:59
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено в 13:00
Политика

В Казахстане сегодня принесет присягу новый президент страны

Правивший почти 30 лет Нурсултан Назарбаев передал свой пост Касым-Жомарту Токаеву.
Обновлено в 20:06
Происшествия

Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой

Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Общество

ФСИН намерена обязать сотрудников извиняться перед заключенными

Ведомство намерено закрепить нормы, обязывающие сотрудников исправительных учреждений проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по отношению к заключенным, а также официально приносить извинения, если были совершены противозаконные действия.
Обновлено в 18:25
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия

Подростки в Воронеже избили бездомного и выложили видео в Сеть

Полиция в Воронежской области начала проверку по факту нападения подростков на бездомного человека: молодые люди и девушка засняли избиение на видео и выложили кадры в интернет.
Обновлено в 09:39
Кино

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марлена Хуциева

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Игорю Хуциеву в связи со смертью его отца, легендарного российского кинорежиссера Марлена Хуциева, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 10:56
Политика

Бывший конгрессмен подал иск против Twitter на 250 миллионов долларов

Экс-глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на 250 миллионов долларов против социальной сети Twitter, которую он обвинил в «теневой блокировке консерваторов».
Обновлено в 03:09
Здоровье

В Колумбии родилась девочка с близнецом внутри тела

В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие – у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в 2,5 раза

Число погибших в результате крушения самолетов в России в 2018 г. выросло в 2,5 раза, следует из доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов в прошлом году.
Обновлено в 21:38
Наука

Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

Минобороны показало испытания подводного ракетоносца «Борей»

Королев сообщил, что атомные подводные крейсеры четвертого поколения «Борей» и «Борей-А», отвечающие современным требованиями к маневренности, скрытности и вооруженности, составят основу подводных сил на ближайшие десятилетия.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Шойгу передал Асаду послание от Путина

Обновлено в 15:46
Экономика

Российские банки запланировали масштабное закрытие своих офисов

Остальные чаще пользуются онлайн-банками. Как гласят результаты опроса, большинство приходят в офисы не чаще одного раза в месяц.
Обновлено в 22:17
Политика

Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
Игры

Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome

Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет

В международном аэропорту Мехрабад в Тегеране при посадке загорелся двигатель пассажирского самолета.
Обновлено в 17:14
Общество

В Госдуме оценили законопроект о возврате сезонного перевода времени

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал внесение законопроекта, предлагающего вернуть в России сезонный перевод времени.
Обновлено в 06:43
Спорт

Во Франции выдан ордер на арест бывшего президента ВФЛА Балахничева

Французский суд выдал ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева.
Обновлено в 10:27
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Никола Власич
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Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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