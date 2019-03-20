Футбол

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»Soccer.ru вчера в 20:31

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением. В "Эвертоне" произошло много изменений, и мне там места не нашлось.
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Влашич объяснил, чем английская премьер-лига отличается от РПЛ

ProstoProSportвчера в 23:49

Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам

Газета.Ruвчера в 20:41

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

Soccer.ruвчера в 20:31

Никола Влашич: «Переход в ЦСКА - лучшее, что могло случиться со мной»

Спорт-Экспрессвчера в 19:55

Влашич: «В Англии сложно получить второй шанс. В России я получаю их ежедневно»

Sport24.ruвчера в 19:43

Влашич: переход в ЦСКА — это лучшее, что могло случиться со мной

Чемпионатвчера в 19:32

Влашич: «В Англии дают лишь один шанс, в России я получаю шансы каждый день»

Евро-футбол.рувчера в 18:13
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Политика

Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX

Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Экономика

Disney и 21st Century Fox окончательно завершили сделку

Сделка по приобретению Walt Disney активов корпорации 21st Century Fox на $71 млрд окончательно завершена.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

В ВМФ РФ раскрыли размер зарплаты командира подлодки

Бывший первый заместитель начальника главного штаба Военно-морского флота РФ (ВМФ), вице-адмирал Олег Бурцев раскрыл размер зарплаты командира подводной лодки.
Обновлено вчера в 02:28
Транспорт

В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Транспорт

«Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы

Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» вводят безбагажные тарифы на ряде направлений, сообщает «Аэрофлот».
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия

В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником

В Приморском крае уволены два учителя школы города Артёма после конфликтной ситуации с учеником восьмого класса и съёмки инцидента на видео.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Высказывающуюся за Началову помощницу затравили за ложь

Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Житель Новосибирска снимал пожар на видео вместо звонка в МЧС

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, пожар произошел в строящемся здании на улице Сакко и Ванцетти.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие

Американский военный самолет замечен у российских баз в Сирии

Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ России в Тартусе.
Обновлено вчера в 18:27
Технологии

В Госдуме предложили создать социальную сеть в виртуальной реальности

Обновлено в 01:01
Общество

Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам

Четверть работодателей в России имеют у себя в штате удаленных сотрудников, и при этом более половины кадровиков заявили, что эти специалисты работают не хуже своих офисных коллег.
Обновлено вчера в 22:25
Культура

Дни рождения

Для поклонников Вашего выдающегося таланта стало уже хорошей традицией встречать 20 марта как праздник российской культуры.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны

15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза.
Обновлено в 00:44
Политика

Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ

Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено вчера в 20:08
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с рекордом мира

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

В США в результате наводнения затопило стратегическую военную базу

Американская военная база, на которой расположены самолеты для контроля над армией в случае ядерной войны, оказалась под водой из-за наводнения.
Обновлено 18 марта в 19:54
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Музыка

Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме

Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

Валентина Матвиенко посетила Перинатальный центр в Оренбурге

Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко сегодня, 19 марта, побывала с визитом в Оренбургском областном Перинатальном центре.
Обновлено вчера в 06:38
Общество

Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров

В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Сезонные переводы времени снова обсуждаются специалистами: одни утверждают, что это может привести к обострению хронических заболеваний, другие отмечают, что инициатива позволит увеличить световой день, что скажется положительно.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия

В Якутске водители автобусов не вышли на работу после акций протеста

Водители автобусов в Якутске не вышли на маршруты после митинга против мигрантов, пишет РБК.
Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Казахстанцы массово скупают доллары после отставки Назарбаева

Курс тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахстанцы массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:51
Наука

Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов

Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено вчера в 05:16
Политика

Токаев вступает в должность главы Казахстана

Касым-Жомарт Токаев вступает в должность президента Казахстана в среду, 20 марта.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках

В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров

Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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