Футбол
Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»Soccer.ru вчера в 20:31
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением. В "Эвертоне" произошло много изменений, и мне там места не нашлось.
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Влашич: «В Англии сложно получить второй шанс. В России я получаю их ежедневно»
Sport24.ruвчера в 19:43
Влашич: «В Англии дают лишь один шанс, в России я получаю шансы каждый день»
Евро-футбол.рувчера в 18:13
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