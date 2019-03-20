Футбол
Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»Soccer.ru вчера в 20:31
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением. В "Эвертоне" произошло много изменений, и мне там места не нашлось.
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Влашич: «В Англии сложно получить второй шанс. В России я получаю их ежедневно»
Sport24.ruвчера в 19:43
Влашич: «В Англии дают лишь один шанс, в России я получаю шансы каждый день»
Евро-футбол.рувчера в 18:13
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Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие
Cергей Шойгу передал Башару Асаду послание Путина
Переговоры Шойгу и Асада Накануне глава Минобороны провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от президента России Владимира Путина, сообщило Минобороны.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Амурчанкам заплатят больше за рождение детей
Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Питтсбург» без Малкина проиграл «Каролине»
"Каролина" по буллитам обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). "Пингвинз" потерпел третье поражение кряду.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие
Вице-адмирал рассказал о зарплатах российских подводников
Обновлено вчера в 01:39
Гаджеты
Корпорация Apple представила новый iMac
Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX
Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено 17 марта в 22:03
Экономика
Росстат изменит методологию расчета доходов россиян
В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей
В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Политика
МИД РФ призвал США отказаться от идеи применения силы в Венесуэле
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о состоявшихся в Риме российско-американских консультациях по Венесуэле.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам
15 марта сообщалось, что работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в сборной России
В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено 18 марта в 23:55
Политика
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету
Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Космос
В ранней Вселенной обнаружена галактика, переполненная пылью
Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономы изучили галактику MACS0416_Y1, удаленную от Земли на 13,2 миллиарда световых лет в направлении созвездия Эридан, и с удивлением обнаружили в ней необычное большое количество пыли, которое не могут объяснить стандартные модели.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза
За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Елена Беркова
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда
Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана
Обновлено вчера в 10:32
Транспорт
Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Музыка
Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме
Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35