Футбол

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»Soccer.ru вчера в 20:31

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", заявил, что аренда в московский клуб была правильным и удачным решением. В "Эвертоне" произошло много изменений, и мне там места не нашлось.
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Влашич объяснил, чем английская премьер-лига отличается от РПЛ

ProstoProSportвчера в 23:49

Влашич радуется возникающим каждый день в ЦСКА шансам

Газета.Ruвчера в 20:41

Влашич: переход в ЦСКА — это лучшее, что могло случиться со мной

Чемпионатвчера в 19:32

Никола Влашич: «Переход в ЦСКА - лучшее, что могло случиться со мной»

Спорт-Экспрессвчера в 19:55

Влашич: «В Англии сложно получить второй шанс. В России я получаю их ежедневно»

Sport24.ruвчера в 19:43

Влашич: «Переход в ЦСКА – лучшее, что могло со мной случиться»

Soccer.ruвчера в 20:31

Влашич: «В Англии дают лишь один шанс, в России я получаю шансы каждый день»

Евро-футбол.рувчера в 18:13
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Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

Обновлено вчера в 06:58
Армия и оружие

Cергей Шойгу передал Башару Асаду послание Путина

Переговоры Шойгу и Асада Накануне глава Минобороны провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от президента России Владимира Путина, сообщило Минобороны.
Обновлено вчера в 21:07
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье

Амурчанкам заплатят больше за рождение детей

Амурчанки смогут получить две дополнительные выплаты за рождение детей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

«Питтсбург» без Малкина проиграл «Каролине»

"Каролина" по буллитам обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). "Пингвинз" потерпел третье поражение кряду.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

Вице-адмирал рассказал о зарплатах российских подводников

Обновлено вчера в 01:39
Гаджеты

Корпорация Apple представила новый iMac

Новинки оснащены процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений Компания Apple представила новую модель настольного компьютера iMac.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Минтранс США проверяет сертификацию Boeing 737 MAX

Министерство транспорта США проверяет, не нарушило ли Федеральное авиационное управление страны нормы безопасности, разрешив полеты лайнеров Boeing 737 MAX.
Обновлено 17 марта в 22:03
Экономика

Росстат изменит методологию расчета доходов россиян

В ноябре 2018 года Росстат утвердил обновленную методику расчета денежных доходов и расходов населения.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Чубайс отчитался о рекордной прибыли «Роснано» в 5,6 млрд рублей

В компании уточнили, что речь о прогнозе чистой прибыли за 2018 год по международному стандарту финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 14:48
Политика

МИД РФ призвал США отказаться от идеи применения силы в Венесуэле

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о состоявшихся в Риме российско-американских консультациях по Венесуэле.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия

В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли

Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Финансы

Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Эксперты рассказали об отношении работодателей к удаленным сотрудникам

15 марта сообщалось, что работодатели рассказали о проверке кредитной истории соискателей.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

Аршавин выступил против бразильцев в сборной России

В преддверии отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года между Россией и Казахстаном Аршавин дал прогноз на игру и оценил состав российской сборной, подчеркнув, что не понимает включение в команду натурализованных бразильцев.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика

Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года

В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине

Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено 18 марта в 23:55
Политика

Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили

Посольство России в США ответило раскритиковавшим закон о «суверенном интернете» российским хоккеистам Артемию Панарину и Никите Задорову, которые выступают за американские клубы.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету

Российский ударный вертолет Ми-28НМ получит новую управляемую ракету "изделие 305", дальность поражения целей который составляет более 25 километров.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Космос

В ранней Вселенной обнаружена галактика, переполненная пылью

Используя массив радиотелескопов ALMA, астрономы изучили галактику MACS0416_Y1, удаленную от Земли на 13,2 миллиарда световых лет в направлении созвездия Эридан, и с удивлением обнаружили в ней необычное большое количество пыли, которое не могут объяснить стандартные модели.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Число жертв авиакатастроф в России выросло в два с половиной раза

За 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек, следует из отчета, опубликованного на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Обновлено вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

В нацпарке Приморья туристам удалось сфотографировать леопарда

Иностранные туристы, которые были на экскурсии в национальном парке "Земля леопарда", сфотографировали редчайшего хищника.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Назарбаев трогательно попрощался с гражданами Казахстана

Обновлено вчера в 10:32
Транспорт

Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами

Правительство Санкт-Петербурга хочет заменить все городские автобусы на электробусы, заявил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Музыка

Умер гитарист Оззи Осборна Берни Торме

Берни родился в Дублине в 1952 году. Первую группу он создал еще в 17 лет.
Обновлено вчера в 03:35
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Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
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Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 116-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
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