Футбол

Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»Чемпионат 20:55

ЦСКА — Локомотив
28 июля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
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Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородым из Санкт-Петербурга. «Локомотив», набрав 4 очка в 2 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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