Футбол
Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»Чемпионат 25 июля в 20:55
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородым из Санкт-Петербурга. «Локомотив», набрав 4 очка в 2 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
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Никола Влашич: «В прошлом сезоне не удалось обыграть „Локо“. Теперь есть шанс реабилитироваться»
Sports.ru26 июля в 03:40
Никола Влашич: «ЦСКА ждет реально очень сложная игра против „Локомотива“»
Спорт-Экспресс25 июля в 21:23
Никола Влашич: «Не могу дождаться момента, когда начнется матч с „Локомотивом“»
Bookmaker-ratings.ru26 июля в 03:05
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