Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»

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