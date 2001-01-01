Футбол
Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»Чемпионат вчера в 20:55
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
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Никола Влашич: «ЦСКА ждет реально очень сложная игра против „Локомотива“»
Спорт-Экспрессвчера в 21:23
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