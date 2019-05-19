Футбол
Владивостокский «Луч» остался в ФНЛВЕСТИ: Приморье 08:14
Владивостокский футбольный клуб «Луч» победил воронежский «Факел» в домашнем матче 37-ого тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч, собравший 1800 зрителей, завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 83-й минуте забил нападающий Илья Визнович.
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Происшествия
На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР
"Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов в прошлом", — сказано в коммюнике.
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Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
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Обновлено в 07:28
Политика
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Врачи назвали длительный кашель опасным признаком
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Обновлено в 05:12
Происшествия
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Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам
Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
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Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
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Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ
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Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Полумарафон, прошедший 19 мая в центре Москвы, завершился трагедией.
Обновлено в 10:23
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
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Транспорт
В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам
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