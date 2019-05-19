Футбол

Владивостокский «Луч» остался в ФНЛВЕСТИ: Приморье 08:14

Владивостокский футбольный клуб «Луч» победил воронежский «Факел» в домашнем матче 37-ого тура первенства России среди команд Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Матч, собравший 1800 зрителей, завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 83-й минуте забил нападающий Илья Визнович.
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Победа над «Факелом» позволит «Лучу» сохранить место в ФНЛ

PrimaMedia.ru06:52

«Луч» обыграл «Факел», «СКА-Хабаровск» справился с «Нижним Новгородом»

Советский спорт05:14

«СКА-Хабаровск» обыграл «Нижний Новгород», «Факел» на выезде уступил «Лучу»

Чемпионат04:54

Игорь Лебеденко: «Я поаплодировал судье. Весь футбольный мир понимает, что произошло во Владивостоке»

Матч ТВ06:05

«Луч» обыграл «Факел»

Спорт-Экспресс04:52

«СКА-Хабаровск» выиграл у «Нижнего Новгорода» и отстает на одно очко от зоны стыковых матчей

Sport24.ru05:06

Футбол: «Луч» при подавляющем преимуществе победил «Факел» в последнем домашнем матче сезона и сохранил прописку в ФНЛ

ДВ-РОСС05:54
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Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Экономика

Греф рассказал о воровстве в Сбербанке

В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Происшествия

Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

Обновлено в 08:55
Политика

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
Обновлено в 08:18
Политика

Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы в США

Обновлено в 06:39
Политика

Многотысячные демонстрации против национализма проходят в Германии

Как пишет Deutsche Welle, сегодняшние манифестации стали ответом на крупную акцию европейских правых популистов, которая прошла накануне в Милане.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено в 10:11
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Здоровье

Ученые: сахар, сосиски и еда на гриле провоцируют развитие рака

Бельгийские ученые считают, что сахар может спровоцировать рак горла, пищевода, груди, мочевого пузыря, прямой кишки и даже рост опухолей в головном и спинном мозге.
Обновлено в 08:32
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

На Михаила Светова напали в Казани

В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
Обновлено в 10:37
Происшествия

На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР

"Уэйн Прайс, организатор Arnold Classic Africa, считает, что этот инцидент был тщательно спланирован нападающим, ведь он известен полиции в связи с организацией подобных инцидентов в прошлом", — сказано в коммюнике.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика

Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не слушать советов бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Москвой.
Обновлено в 04:54
Здоровье

Врачи назвали длительный кашель опасным признаком

Врачи назвали очень опасным признаком длительный кашель без видимых раздражителей.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube

Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В Колпино из реки выловили труп женщины

Труп женщины достали из реки Сясь в Колпино.
Обновлено в 08:58
Политика

Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам

Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Музыка

«Бурановская бабушка» поддержала слова Лазарева о предвзятости к РФ на Евровидении

Обновлено в 05:51
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Политика

Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:15
Происшествия

Бегун умер во время полумарафона в Москве

Полумарафон, прошедший 19 мая в центре Москвы, завершился трагедией.
Обновлено в 10:23
Футбол

Агент Головина рассказал о будущем футболиста

Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
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