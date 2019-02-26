Футбол

Владислав Радимов — о ситуации с Кепой: «Люди пытаются сгладить углы»Матч ТВ вчера в 14:48

Челси — Манчестер Сити
0 – 0
3 : 4 по пенальти
Кубок английской лиги, Финал, 24 февраля
Стадион «Уэмбли»
Давид Луиз
30′
46′
Эмерик Лапорт
Венсан Компани
58′
Фернандиньо
Антонио Рюдигер
72′
79′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Педро Родригес
Каллум Хадсон-Одои
79′
85′
Кевин де Брюйне
Лерой Сане
Жоржиньо
88′
Росс Баркли
Рубен Лофтус-Чик
89′
90′+1′
Николас Отаменди
91′
Фернандиньо
Данило Луис
Виллиан
Гонсало Игуаин
95′
П
Сарри хотел выпустить вратаря под серию пенальти. Однако вратарь «Челси», который отыграл 120 минут, решил иначе. Главная проблема в том, что Кепа не выиграл эту серию пенальти, а значит, теперь у Сарри все карты на руках, — отметил Радимов в эфире программы «Тотальный футбол».
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Лунев не станет Кепой. Как «Зениту» повезло с отказом Сарри

РИА Новости00:00

Владислав Радимов — о ситуации с Кепой: «Люди пытаются сгладить углы»

Sportbox.RUвчера в 14:48

Владислав Радимов — о ситуации с Кепой: «Люди пытаются сгладить углы»

Матч ТВвчера в 14:48
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