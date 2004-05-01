Владислав Радимов — о ситуации с Кепой: «Люди пытаются сгладить углы»Матч ТВ 14:48

Сарри хотел выпустить вратаря под серию пенальти. Однако вратарь «Челси», который отыграл 120 минут, решил иначе. Главная проблема в том, что Кепа не выиграл эту серию пенальти, а значит, теперь у Сарри все карты на руках, — отметил Радимов в эфире программы «Тотальный футбол».

Общество Божена Рынска прокомментировала смерть своего супруга Журналист Божена Рынска прокомментировала смерть своего супруга, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, который был найден 25 февраля мертвым в своем доме в Испании в возрасте 64 лет.

Общество Минстрой подготовил законопроект «О похоронном деле» Документ должен устранить криминальные схемы и недобросовестных участников с рынка ритуальных услуг, - сообщает «Российская газета».

Спорт Губерниев уверен в двухлетней дисквалификации для Васильевой Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно информации о том, что биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, передает "Советский спорт".

Происшествия В Москве автобус протаранил мачту освещения Легковой автомобиль и автобус столкнулись на юге Москвы, автобус врезался в мачту освещения, троих человек осматривают медики на месте аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.

Политика Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.

Экономика Российские пенсионеры получат доплаты В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.

Происшествия Омбудсмен просит допустить к Кокорину в СИЗО врачей «Зенита» Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний с просьбой допустить к находящемуся в СИЗО футболисту Александру Кокорину врачей футбольного клуба «Зенит».

Спорт В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".

Политика Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.

Энергетика Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими.

Футбол СМИ: Буланова подала в суд на экс-футболиста Радимова из-за неуплаты алиментов Певица Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа экс-полузащитника петербургского «Зенита» и сборной России, который ныне возглавляет вторую команду клуба с берегов Невы, Владислава Радимова из-за неуплаты алиментов.

Политика Глава МИД Ирана подал в отставку В октябре 2018 года в отставку подал глава МИД Греции Никос Котзиас.

Экономика Структура «Газпрома» подала в суд на «дочку» «Магнита» на 408 млн руб Предприятие "Газпром межрегионгаз Краснодар" подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края на операционную "дочку" сети "Магнит" на 408 млн руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Политика Лондону посоветовали не участвовать в провокациях в Керченском проливе Посольство РФ в Лондоне предостерегло власти Великобритании от авантюр в районе Керченского пролива, которое готовит Киев.

Недвижимость Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья.

Хоккей «Флорида» обменяла Богдана Киселевича в «Виннипег» В «Виннипег» перешёл российский защитник Богдан Киселевич, взамен «Флорида» получит право выбора в седьмом раунде драфта.

Религия Священник призвал россиянок не раздеваться перед врачами и на пляже Клирик храма Святителя Василия Великого в селе Зайцево Московской области протоиерей Андрей Ткачев призвал российских женщин никогда не раздеваться перед врачами, даже если речь идет о жизни и смерти.

Политика Бразилия отказалась предоставить территорию для вторжения в Венесуэлу Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил в понедельник, что его страна не предоставит возможность использовать свою территорию при гипотетическом вторжении в Венесуэлу.

Происшествия Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.

Политика Социалисты победили на выборах в парламент Молдавии Председатель Центризбиркома Молдавии Алина Руссу заявила, что партия социалистов победила на выборах в парламент страны.

Происшествия Неизвестный зарезал мужчину в супермаркете на юге Москвы Злоумышленник зарезал мужчину в супермаркете, расположенном на Старокачаловской улице на юге Москвы.