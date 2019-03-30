Футбол
Владислав Игнатьев: «Семин настраивал нас на решающую битву»Матч ТВ 10:13
Тони Шуньич
|24′
Евгений Марков
|51′
|54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
|60′
|64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
|69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
|76′
|81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
|86′
|90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
22
Жоаозиньо
6
Юсупов
5
Тетте
78
Липовой
48
Луценко
8
Панченко
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
7
Крыховяк
21
Кварацхелия
6
Баринов
96
Жемалетдинов
24
Эдер
11
Миранчук
Локомотив
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о матче с «Динамо» (1:0) в 21-м туре РПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия
В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар
Обновлено в 12:23
Здоровье
Учёные назвали причину частых походов в туалет по ночам
Обновлено в 12:37
Общество
Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ
Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено в 08:19
Экономика
Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей
Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев
В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:12
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Саакашвили объяснил инцидент с жеванием галстука 2008 года
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объяснил инцидент 2008 года, когда он был заснят жующим галстук в ходе телевизионного эфира, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:07
Футбол
ФК «Мордовия» уступил «Сочи» в матче 29 тура первенства ФНЛ
30 марта в рамках 29 тура первенства ФНЛ в Саранске прошла встреча ФК «Мордовия» и ФК «Сочи», закончившаяся со счетом 0:2. «Борьба» началась только с 56-й минуты матча, когда защитника Евгения Ятченко удалили с поля красной карточкой.
Обновлено в 12:49
Общество
В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли»
Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.
Обновлено в 13:32
Политика
Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку
Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
«Закончить по-мужски»: как Алдонин разберется с Фроловым
Евгений Алдонин, бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, выступил в шоу Андрея Малахова, где рассказал об иске экс-возлюбленной к хоккеисту Александру Фролову, а также поведал, как относится к решению своей дочери жить с бабушкой и дедушкой после смерти артистки, а не с ним.
Обновлено в 12:13
Футбол
Глушаков показал жест фанатам «Спартака» в матче с «Ахматом»
Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков после забитого мяча в матче 21-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" показал жест в сторону болельщиков красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:36
Политика
Песков отреагировал на желание Трампа обсудить с Путиным Венесуэлу
Накануне Дональд Трамп публично изъявил желание пообщаться с Владимиром Путиным по телефону и обсудить Венесуэлу.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован
29 марта Джамбеков сдался, о чем глава Чечни сообщил в соцсетях и пообещал оказать помощь потерявшему семью в ДТП россиянину.
Обновлено в 11:32
Политика
Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски
Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Снежная лавина заблокировала дорогу к трем селам в горах Дагестана
Дорога к трем населенным пунктам Тляратинского района Дагестана заблокирована из-за схода снежной лавины, пострадавших нет.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Google под брендом Nest готовит новый смарт-дисплей с камерой
На сайте Google Store была обнаружена информация про Nest Hub Max от бренда Nest.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В США экстренно сел Boeing 737 из-за вони на борту
Лайнер Boeing 737 компании United Airlines совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за невыносимого запаха на борту.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
В Минобороны планируют к июлю получить патент на обновленную систему испытания ракет
Патент на модернизированный комплекс испытаний головных частей ракет и космических аппаратов на радиационную стойкость планирует получить летом 12-й Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны России.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Дмитрий Парфенов: «Мы проиграли матч, о чем можно говорить?»
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после игры против «Ростова» (1:2) в 21-м туре чемпионата России был немногословен.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Футбол
Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Эспаньолом»
Обновлено в 13:09