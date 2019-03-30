Футбол

Владислав Игнатьев: «Семин настраивал нас на решающую битву»Матч ТВ 10:13

Динамо — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Тони Шуньич
24′
Евгений Марков
51′
54′
Игорь Денисов
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
Кирилл Панченко
60′
64′
Антон Миранчук
Вячеслав Грулев
Даниил Липовой
69′
Григорий Морозов
Константин Рауш
76′
81′
Федор Смолов
Эдер
Абдул Азиз Тетте
86′
90′
Алексей Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о матче с «Динамо» (1:0) в 21-м туре РПЛ.
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Юрий Сёмин
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Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
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