Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детейРБК 13:43

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.

с чего всё началось

Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других...Мне кажется, у нас, вообще, очень многие стали друг друга учить, как им жить.

Ранее Арсенина посоветовала россиянкам рожать перед тем, как получать высшее образование. «Считаю, Юлия Владимировна выразила свое мнение как врач», — привела слова губернатора его пресс-секретарь.

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

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