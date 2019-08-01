Религия

Южноуральские мусульмане отмечают Курбан-байрамPolit74.ru вчера в 23:07

Праздник Курбан-байрам является одним из главных торжеств у мусульман. Он имеет особое значение для Челябинской области, где исторически жили тюркские народы, исповедующие ислам. В регионе много мигрантов из Азии, которые также придерживаются мусульманских традиций.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Курбан-байрам

Коммерсантъ08:29

Курбан-байрам 2019: когда отмечается, история и традиции, хадж и жертвоприношение баранов

ФАН09 августа в 03:00

Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам

Вести.Ruвчера в 17:14

Мусульмане отмечают свой главный праздник Курбан-байрам

ТАССвчера в 17:03

Забыть ссоры, угостить соседей. Как в СКФО отмечают Курбан-байрам

Аргументы и Факты - Ставрополь09 августа в 04:41

Верующие мусульмане готовятся отметить один из главных религиозных праздников - Курбан-байрам

Вся Уфа09 августа в 03:21

Мусульмане сегодня отмечают один из главных своих праздников — Курбан-Байрам

Эхо Москвы00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Вашингтон
Политика

Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым

Обновлено в 05:09
Происшествия

Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском

Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Происшествия

На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию

На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Общество

Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая

Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Наука

Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Гаджеты

Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Политика

Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Космос

Робот «Фёдор» стал пилотом космического корабля «Союз МС»

Российского робота "Фёдор", отправляющегося 22 августа на Международную космическую станцию (МКС), перенесли в пилотируемый космический корабль "Союз МС".
Обновлено в 12:41
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ

Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт

Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Общество

Названы преимущества жизни с кошками

Обновлено в 00:34
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В ДТП погибла известная украинская балерина

О месте и дате прощания и похорон с балериной станет известно в понедельник. На сайте театра также опубликован некролог.
Обновлено в 06:48
Технологии

Программист вживила под кожу чип от автомобиля Tesla

Обновлено в 08:48
Происшествия

Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных

В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
Обновлено в 04:17
Политика

Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Космос

К Земле приближается огромный астероид

К Земле приближается огромный астероид размером с небоскреб. Скорость его движения 16 772 км/ч.
Обновлено 09 августа в 02:26
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх

В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» в Нур-Султане

Обновлено в 09:42
Технологии

По данным CIPA, продажи цифровых камер за год уменьшились на 25%

Общее количество цифровых камер, отгруженных в июне 2019 года, оказалось на 25% меньше по сравнению с тем же месяцем в 2018 году.
Обновлено в 10:48
Здоровье

Доктор Мясников назвал топ-5 способов сохранить суставы здоровыми

Доктор Александр Мясников рассказал, как сохранить здоровье суставов, и развеял популярные мифы о влиянии соли и лечении суставов холодцом.
Обновлено в 05:00
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное