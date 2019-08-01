Религия
Южноуральские мусульмане отмечают Курбан-байрамPolit74.ru вчера в 23:07
Праздник Курбан-байрам является одним из главных торжеств у мусульман. Он имеет особое значение для Челябинской области, где исторически жили тюркские народы, исповедующие ислам. В регионе много мигрантов из Азии, которые также придерживаются мусульманских традиций.
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Забыть ссоры, угостить соседей. Как в СКФО отмечают Курбан-байрам
Аргументы и Факты - Ставрополь09 августа в 04:41
Верующие мусульмане готовятся отметить один из главных религиозных праздников - Курбан-байрам
Вся Уфа09 августа в 03:21
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«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
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Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
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Названы преимущества жизни с кошками
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
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Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
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На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
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