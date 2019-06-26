Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебыРИА Новости 10:06
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Читать в источнике
Оценить539
с чего всё началось
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.Зебра ТВвчера в 11:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:04, Вашингтон
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено в 15:45
Футбол
Пеп Гвардиола: «Я вернусь в „Барселону“, но не в качестве президента»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что вернется в «Барселону», но не на должность президента.
Обновлено в 14:33
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Хоккей
Луонго объявил о завершении карьеры
Напомним, что в НХЛ Луонго выступал за Айлендерс, Ванкувер и Флориду.
Обновлено в 14:32
Авто
В России падают продажи LCV с пробегом
За первые 5 месяцев текущего года в России было реализовано 161,5 тыс. единиц легкой коммерческой техники с пробегом.
Обновлено в 06:07
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России
Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Общество
Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней
Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
Представлены бюджетные смартфоны LG W10, W30 и W30 Pro
Обновлено в 06:06
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Умер биологический отец Эминема
Обновлено в 11:26
Политика
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина и Трампа
Обновлено в 07:01
Единоборства
Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35
Кино
В Оренбурге в 12-й раз пройдет кинофестиваль «Восток&Запад»
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Политика
Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатом
Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом.
Обновлено в 09:43
Общество
Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика
Путин потребовал не прятать камеры на дорогах
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей.
Обновлено в 08:37
Футбол
Игрок сборной Египта исключен из команды за сексуальные домогательства
Египетская модель Мерхан Келлер опубликовала скриншоты переписки с игроком и обвинила Варду в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 09:34