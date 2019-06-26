Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебыРИА Новости 10:06

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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с чего всё началось

«Эта внутренняя установка должна меняться»

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.
Зебра ТВвчера в 11:47

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Совет чиновницы «рожать, а не учиться» является нарушением Конституции

URA.Ru15:45

Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы

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Детский омбудсмен Владимирской области прокомментировал слова чиновницы о ранних родах

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Lenta.ru16:11

Владимирская чиновница посоветовала девушкам рожать вместо образования

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Омбудсмен объяснил совет чиновницы рожать вместо учебы

Газета.Ru18:25

«Эта внутренняя установка должна меняться»

Зебра ТВвчера в 11:47
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Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Политика

Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России

Делегация Украины покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как участники заседания отклонили поправки Киева и подтвердили полномочия России в рамках этой организации в полном объеме, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
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Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
Общество

Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов

43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
Обновлено в 22:24
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Наука

Улитки раскрыли секрет хорошей памяти

Конкуренция между воспоминания вытесняла одно из знаний. Однако различные факты отложились в головах улиток гораздо лучше.
Обновлено в 18:26
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:16
Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Саратовской области потушили крупный пожар на рынке

Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
Обновлено в 15:32
Здоровье

Какие натуральные антибиотики волгоградцы могут найти в огороде

Сегодня люди сильно зависимы от лекарств, часто именно антибиотики могу затормозить рост и убить бактерии.
Обновлено в 22:34
Общество

Такими вы нас еще не видели: как редакция E1.RU два дня сплавлялась по реке и выжила

О доставке катамаранов, еде и удобствах должны были позаботиться инструкторы. В день икс от редакции нас забирал автобус.
Обновлено в 23:05
Шоу-бизнес

Полина Гагарина мечтает стать многодетной мамой

Популярная певица Полина Гагарина недавно призналась поклонникам, что хотела бы стать многодетной матерью.
Обновлено в 23:02
Политика

Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Музыка

Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:47
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Эмбер Херд стала похожа на бродягу

В девушке со странными грязными спутанными персиковыми волосами, бледными лицом, без макияжа, мало, кто распознал знаменитую скандалистку Херд, кроме папарацци.
Обновлено в 22:02
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Авто

Названы рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport

Названы рублевые цены на обновленный британский кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 16:08
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Общество

Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено в 04:54
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Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия

Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
Обновлено в 17:38
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Технологии

Huawei вложила в 5G более 40 миллиардов долларов

В ходе выставки Mobile World Congress 2019 в Шанхае председатель Huawei Кен Ху Цзиньтао рассказал о том, что Huawei в течение последних 10 лет в целях развития индустрии 5G инвестировал в различного рода исследования и разработки 40 миллиардов долларов, получив 2570 соответствующих патентов и мировую рыночную долю более 20%.
Обновлено в 06:33
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Экономика

Фондовый рынок США открылся с небольшим ростом

Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
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