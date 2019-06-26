Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебыРИА Новости 10:06
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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с чего всё началось
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.Зебра ТВвчера в 11:47
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:48, Вашингтон
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В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича
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Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
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Опрос выявил неготовность россиян отказаться от мобильных телефонов
43 процента респондентов утверждают, что не смогут обойтись без мобильной связи. Еще 34 процента не готовы отказаться от доступа в Интернет.
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
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Общество
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Политика
Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»
Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
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Пожарные в среду потушили возгорание кровли рынка в центре города Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, никто не пострадал, сообщила РИА Новости заместитель начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталия Каранатова.
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Какие натуральные антибиотики волгоградцы могут найти в огороде
Сегодня люди сильно зависимы от лекарств, часто именно антибиотики могу затормозить рост и убить бактерии.
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Такими вы нас еще не видели: как редакция E1.RU два дня сплавлялась по реке и выжила
О доставке катамаранов, еде и удобствах должны были позаботиться инструкторы. В день икс от редакции нас забирал автобус.
Обновлено в 23:05
Шоу-бизнес
Полина Гагарина мечтает стать многодетной мамой
Популярная певица Полина Гагарина недавно призналась поклонникам, что хотела бы стать многодетной матерью.
Обновлено в 23:02
Политика
Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20
Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
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Музыка
Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:47
Политика
Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
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Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя
Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Эмбер Херд стала похожа на бродягу
В девушке со странными грязными спутанными персиковыми волосами, бледными лицом, без макияжа, мало, кто распознал знаменитую скандалистку Херд, кроме папарацци.
Обновлено в 22:02
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено в 13:07
Технологии
В работе «Википедии» произошел сбой
Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 21:53
Авто
Названы рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Названы рублевые цены на обновленный британский кроссовер Land Rover Discovery Sport.
Обновлено в 16:08
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
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Обновлено в 08:21
Общество
Три выпускника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Ранее Русский Запад писал о выпускниках, получивших 100 баллов по математике,русскому языку, литературе, химии и другим предметам.
Обновлено в 04:54
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Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
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Политика
Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы
Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
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Технологии
Huawei вложила в 5G более 40 миллиардов долларов
В ходе выставки Mobile World Congress 2019 в Шанхае председатель Huawei Кен Ху Цзиньтао рассказал о том, что Huawei в течение последних 10 лет в целях развития индустрии 5G инвестировал в различного рода исследования и разработки 40 миллиардов долларов, получив 2570 соответствующих патентов и мировую рыночную долю более 20%.
Обновлено в 06:33
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Экономика
Фондовый рынок США открылся с небольшим ростом
Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00