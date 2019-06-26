Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебыРИА Новости 10:06

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.

с чего всё началось

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Политика Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Политика Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.

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Транспорт На пути к местности Ус Хатын установят комплексы фиксации нарушений ПДД Госавтоинспекция Якутска сообщает, что во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады- 2019» 29-30 июня для выявления и исключения нарушений ПДД водителями транспортных средств, в частности, движений по обочине, будут установлены автоматические комплексы фиксации на обочинах проезжей части в направлении местности Ус Хатын.

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Общество Facebook намерена арендовать часть небоскреба в Нью-Йорке Американская компания Facebook планирует арендовать помещение общей площадью в 92,9 тысяч квадратных метров в строящемся небоскребе в нью-йоркском районе Манхэттэн, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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Происшествия Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии Во время первой атаки неизвестными по территории базы были выпущены самодельные взрывные устройства.

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