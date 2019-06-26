Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебыРИА Новости 10:06
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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с чего всё началось
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.Зебра ТВвчера в 11:47
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