Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебыРИА Новости 10:06

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
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с чего всё началось

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Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина считает, что женщины должны рожать раньше - так будет полезно и им самим, и их детям.
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