Политика

Владимира Зеленского пригласили в КрымVSE42 Новости 01:43

Руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил главного кандидата на должность президента Украины в Республику. По его словам, Зеленскому стоит лично убедиться в осознанности выбора местных жителей в пользу России.
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Зеленского пригласили посетить Крым

Газета.Ru05:47

«Пусть наберется мужества и приедет к нам»: Зеленского пригласили в Крым

КП - Крым04:46

Зеленского пригласили в Крым

RT на русском01:34

Зеленского ждут в Крыму

Телеканал 360°01:58

Зеленского пригласили посетить Крым

Life.ru01:29

Зеленского пригласили в Крым

Украина.ру01:11

Лидера президентской гонки на Украине пригласили в Крым

Krym.News02:06
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Политика

В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу

Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Игры

CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018

В недавнем интервью AreaJugones Матеуш Томашкевич признался, что за прошедший год Cyberpunk 2077 сильно изменилась, и демонстрация геймплея проекта с E3 2018 уже не слишком хорошо передаёт нынешнее состояние игры.
Обновлено в 08:05
Политика

ЦИК Украины обработал 99% голосов

Обновлено в 07:24
Политика

Лолита собралась в Киев после победы Зеленского

Певица Лолита Милявская может посетить Украину после победы на президентских выборах телеведущего Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной

Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Дочь Евгения Осина попала в больницу

Обновлено в 06:51
Спорт

Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги

Обновлено в 07:52
Наука

Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика

Российская пшеница упала в цене

Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Происшествия

Взрыв Tesla на китайской парковке попал на видео

Одна из машин Tesla взорвалась на подземной парковке в Шанхае.
Обновлено в 01:27
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество

Налог за теплицу придется заплатить дачникам

Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Экономика

Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»

В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Культура

Шеянов предложил улететь: сборник стихов и вечер в Литкафе

В душевной и тёплой атмосфере в Литературном кафе Московского Дома Книги на Новом Арбате состоялась презентация сборника стихов "Давай улетим" известного поэта, писателя и драматурга Александра Шеянова.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Общество

«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов

Обновлено в 00:04
Космос

Открыты пять экзопланет с длительными периодами обращения

Женевские астрономы обнаружили пять новых экзопланет с огромными периодами обращения вокруг своих звезд — от 15 лет и более.
Обновлено в 03:51
Политика

Как Запад отреагировал на победу Зеленского

Во втором туре президентских выборов на Украине убедительную победу одержал 41-летний комик и сценарист Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика

США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан»

Представители США отказались принять участие в третьем координационном совещании по ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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