Политика
Владимира Зеленского пригласили в КрымVSE42 Новости 01:43
Руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил главного кандидата на должность президента Украины в Республику. По его словам, Зеленскому стоит лично убедиться в осознанности выбора местных жителей в пользу России.
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Политика
В штабе Зеленского предложили свой вариант развития украинского языка
Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о варианте развития украинского языка кандидата в президенты.
Обновлено в 07:16
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Москве нашли тело чемпионки России по тайскому боксу
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
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CDPR: Cyberpunk 2077 сильно изменилась со времени показа на E3 2018
В недавнем интервью AreaJugones Матеуш Томашкевич признался, что за прошедший год Cyberpunk 2077 сильно изменилась, и демонстрация геймплея проекта с E3 2018 уже не слишком хорошо передаёт нынешнее состояние игры.
Обновлено в 08:05
Политика
ЦИК Украины обработал 99% голосов
Обновлено в 07:24
Политика
Лолита собралась в Киев после победы Зеленского
Певица Лолита Милявская может посетить Украину после победы на президентских выборах телеведущего Владимира Зеленского.
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Шоу-бизнес
Названа дата прощания и похорон актрисы Ирины Цывиной
Прощание с актрисой пройдет в Доме кино 22 апреля в 11 часов утра.
Обновлено вчера в 09:13
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Обновлено в 06:51
Спорт
Ученица Тутберидзе объявила о переломе ноги
Обновлено в 07:52
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Российская пшеница упала в цене
Цены на российскую пшеницу упали, причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей — Турции и Египта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:03
Происшествия
Взрыв Tesla на китайской парковке попал на видео
Одна из машин Tesla взорвалась на подземной парковке в Шанхае.
Обновлено в 01:27
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Экономика
Совфед одобрил закон «Об ипотечных каникулах»
В понедельник, 22 апреля, Совет Федерации РФ одобрил закон «Об ипотечных каникулах».
Обновлено в 07:16
Культура
Шеянов предложил улететь: сборник стихов и вечер в Литкафе
В душевной и тёплой атмосфере в Литературном кафе Московского Дома Книги на Новом Арбате состоялась презентация сборника стихов "Давай улетим" известного поэта, писателя и драматурга Александра Шеянова.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Рустама Минниханова Наталия Фишман поженились в Казани.
Обновлено в 07:24
Общество
«Аэрофлот» запустил продажу льготных билетов
Обновлено в 00:04
Космос
Открыты пять экзопланет с длительными периодами обращения
Женевские астрономы обнаружили пять новых экзопланет с огромными периодами обращения вокруг своих звезд — от 15 лет и более.
Обновлено в 03:51
Политика
Как Запад отреагировал на победу Зеленского
Во втором туре президентских выборов на Украине убедительную победу одержал 41-летний комик и сценарист Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Из художественной галереи в Москве пропала картина Исаака Левитана.
Обновлено в 05:29
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Политика
США отказались участвовать в совещании по лагерю «Рукбан»
Представители США отказались принять участие в третьем координационном совещании по ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 06:12