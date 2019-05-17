Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить РадуREGNUM 04:06

Представители фракции «Народный фронт» в Верховной раде Украины заявили о выходе из состава коалиции. Об этом 17 мая рассказал лидер партии Максим Бурбак. «Нужно формировать новую коалицию с новой повесткой дня, именно поэтому мы заявляем о выходе из большинства», — заявил Бурбак.
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Зеленский потерял возможность распустить Верховную раду

Ведомости04:37

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Коммерсантъ05:23

В Совфеде оценили решение «Народного фронта» выйти из коалиции в Раде

RT на русском03:55

Полпред Порошенко заявила, что Зеленский имеет право распустить Раду

РИА Новости05:35

На Украине распалась парламентская коалиция

Эхо Москвы04:03

Одна из партий покинула коалицию и заблокировала роспуск Верховной рады

РБК03:38

Коалиция Рады прекратила свое существование

Газета.Ru03:42
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Музыка

Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Театры

Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета

Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через Украину

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт.
Обновлено в 02:44
Политика

Советник Зеленского уверен в скором роспуске Верховной рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду после своей инаугурации.
Обновлено в 03:17
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Обновлено в 04:03
Религия

Иван Ургант придумал песню о протестующих в Екатеринбурге

На сей раз популярный телеведущий исполнил песню, в которой просит бога верующим дать веры, а отдыхающим скверы.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты

Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.
Обновлено в 04:56
Общество

Уволили директора клиники Мешалкина Александра Караськова

Минздрав России уволил руководителя федерального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина Александра Караськова, сообщает в четверг, 16 мая, «РБК Новосибирск».
Обновлено вчера в 23:05
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Обновлено в 05:09
Футбол

Шаронов может сменить Бердыева на посту главного тренера «Рубина»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов может возглавить клуб после ухода Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

На проекте «Дом-2» появилась новая ведущая

Станет ли Лера еще одной ведущей или заменит кого-то из ныне работающих - не известно.
Обновлено в 05:05
Кино

Актер Пускепалис объяснил отказ сниматься на Западе

Пускепалис рассказал газете «Вечерняя Москва», что после работы с британским актером Джудом Лоу в фильме «Черное море» ему часто стали поступать предложения сниматься в кино на Западе.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в городской думе

Депутаты городской думы Екатеринбурга обсудят проведение опроса жителей по строительству храма в центре города и определят его организаторов.
Обновлено в 04:02
Политика

Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки

Обновлено в 03:07
Футбол

Касильяс завершит карьеру и останется в системе «Порту»

Президент «Порту» Пинту да Кошта подтвердил, что уже ведутся поиски замены Касильясу.
Обновлено в 04:50
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Под Ульяновском 23 человека госпитализированы с кишечной инфекцией

В период с ночи 15 мая до сегодняшнего дня 23 местных жителя, 20 из которых несовершеннолетние, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:55
Футбол

Гончаренко: сильным ударом для ЦСКА стала потеря очков в матче с «Уфой»

Сильным ударом стала потеря очков в матче с «Уфой».
Обновлено в 04:06
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