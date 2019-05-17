Политика

Зеленского лишили возможности распустить Верховную РадуLenta.ru 03:21

Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua. Соответствующее заявление в ходе заседания парламента сделал председатель фракции Максим Бурбак.
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Максим Бурбак
Коалиция, сформированная в 2014 году и действовавшая до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи. За пять лет этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провела изменений больше, чем за два предыдущих десятилетия.
— Максим Бурбак, украинский политикГрани.ру 05:25

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