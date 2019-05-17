Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную РадуLenta.ru 03:21
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua. Соответствующее заявление в ходе заседания парламента сделал председатель фракции Максим Бурбак.
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Коалиция, сформированная в 2014 году и действовавшая до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи. За пять лет этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провела изменений больше, чем за два предыдущих десятилетия.
— Максим Бурбак, украинский политикГрани.ру 05:25
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Политика
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Игры
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Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
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Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
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Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
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Политика
Косачев заявил о возможном возвращении российской делегации в ПАСЕ
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) может принять резолюцию, которая зафиксирует подходы к реформе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и станет шагом к возвращению российской делегации в эту организацию, передает ТАСС.
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Бостон стал первым финалистом Кубка Стэнли, выиграв серию третьего раунда плей-офф НХЛ с Каролиной с сухим счетом (4-0).
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Экономика
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Общество
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Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
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