Политика

Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»ТАСС 04:06

Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. На сайте поясняется, что Познер попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", так как он побывал в Крыму.
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Познер попал в базу данных «Миротворца»

РБК05:08

Познер отреагировал на попадание в список врагов Украины

Газета.Ru05:59

Владимир Познер внесён в базу украинского сайта «Миротворец»

Эхо Москвы04:30

Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

ТАСС04:06

Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

RT на русском03:46

Владимир Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»

РИА Новости03:37

«Это их проблема»: Познер высказался о попадании в базу «Миротворца»

Телеканал 360°06:04
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Авто

Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета

Обновлено в 05:54
Спорт

Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия

ТЦ «Галактика» в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Пожар был ликвидирован сотрудниками организации до прибытия подразделений пожарной охраны. Предварительно, пострадал один человек.
Обновлено в 05:17
Происшествия

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Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
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Политика

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком».
Обновлено в 04:22
Единоборства

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Общество

Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами

В современном урбанизированном мире с высокой плотностью населения и застройки не оказалось места для мертвецов.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине

Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Политика

Пушков прокомментировал запрет на поставки топлива на Украину

В своем аккаунте в Twitter Пушков рассказал, что пока на Украине призывают ЕС и США ужесточить санкции против России, Россия вводит свои санкции и прекращает поставки нефти и угля на территорию Украины.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Обновлено в 01:22
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Общество

В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол

Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия

В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар

Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Обновлено в 04:09
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Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницы

Обновлено в 02:37
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Общество

На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня

Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
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Владимир Познер
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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