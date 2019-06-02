Политика
Владимира Познера внесли в базу украинского сайта «Миротворец»ТАСС 04:06
Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. На сайте поясняется, что Познер попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", так как он побывал в Крыму.
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Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Обновлено в 05:54
Спорт
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Происшествия
ТЦ «Галактика» в Краснодаре эвакуировали из-за пожара
Пожар был ликвидирован сотрудниками организации до прибытия подразделений пожарной охраны. Предварительно, пострадал один человек.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27
Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Саакашвили оценил текущее экономическое состояние Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина в скором времени перестанет быть даже европейским «аграрным придатком».
Обновлено в 04:22
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Общество
Мест на кладбищах больше нет: что делать с мертвецами
В современном урбанизированном мире с высокой плотностью населения и застройки не оказалось места для мертвецов.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине
Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 21:22
Политика
Пушков прокомментировал запрет на поставки топлива на Украину
В своем аккаунте в Twitter Пушков рассказал, что пока на Украине призывают ЕС и США ужесточить санкции против России, Россия вводит свои санкции и прекращает поставки нефти и угля на территорию Украины.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Обновлено в 01:22
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар
Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Обновлено в 04:09
Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06