Кино

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбищеТАСС 05:44

Народный артист СССР Владимир Этуш, который умер в субботу на 97-м году жизни, будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Поклонники смогут проститься с ним в стенах Театра им. Вахтангова. Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.
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с чего всё началось

Дочь Этуша назвала возможную причину смерти отца

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. В 1945 году он окончил актёрский факультет Театрального училища имени Б.В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Е.Б. Вахтангова.
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Прощание с Этушем пройдет 12 марта в его родном театре Вахтангова

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Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище

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«У актеров есть свой творческий дом благодаря ему». Игорь Золотовицкий – о Владимире Этуше

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Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище

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Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище

RT на русском06:33

Прощание с Владимиром Этушем пройдет в театре им. Вахтангова 12 марта

Коммерсантъ06:44
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Экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на аукцион медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
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Футбол

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Обновлено в 02:50
Политика

В СБУ объяснили запрет на въезд австрийскому репортеру

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, причиной стали опасения за его жизнь.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Политика

В Сирии умер ребёнок террористки из Британии

Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, примкнувшей в Сирии к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), и которой власти Великобритании отказали в возвращении в страну, сообщил о смерти её новорожденного сына в лагере для беженцев.
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Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
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В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода без сильного ветра.
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Владимир Этуш
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог. Художественный руководитель Театрального института им. Щукина. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Является старейшим по возрасту действующим актёром из ныне живущих Народных артистов СССР.
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