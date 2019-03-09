Кино

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбищеТАСС 05:44

Народный артист СССР Владимир Этуш, который умер в субботу на 97-м году жизни, будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище. Поклонники смогут проститься с ним в стенах Театра им. Вахтангова. Об этом ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.
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Умер Владимир Этуш

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил Кирилл Крок, директор Театра им. Вахтангова. Артист скончался в 12:30 в больнице, куда его отвезли в пятницу.
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Владимир Этуш
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог. Художественный руководитель Театрального института им. Щукина. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Является старейшим по возрасту действующим актёром из ныне живущих Народных артистов СССР.
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