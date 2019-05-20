Зеленский вступил в должность президента УкраиныБИЗНЕС Online 03:03

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония состоялась в здании Рады, перед которым собрались тысячи людей. Из-за перекрытий в центре Киева пробки достигли 7 баллов.

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