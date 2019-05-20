Политика
Зеленский вступил в должность президента УкраиныБИЗНЕС Online 03:03
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония состоялась в здании Рады, перед которым собрались тысячи людей. Из-за перекрытий в центре Киева пробки достигли 7 баллов.
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Политика
Зеленский распустил Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Футбол
Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»
Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
Обновлено в 04:23
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Спорт
Медведева рассказала о своем отношении к «Игре престолов»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, признала, что она не является поклонницей сериала "Игра престолов".
Обновлено в 04:18
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено вчера в 02:37
Политика
В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 20 мая, оценил решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Обновлено в 04:51
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Футбол
Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Дмитрий Аленичев покинет «Енисей»
Красноярский футбольный клуб Енисей в заключительном домашнем матче сезона Российской премьер-лиги сыграл вничью с Динамо (Москва) - таким образом, красноярская команда покидает РПЛ.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты
В Google рассказали о судьбе Android на смартфонах Huawei
После прекращения сотрудничества американской корпорацией Google с китайским гигантом Huawei, попавшим в чёрный список правительства США, держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
Nation News сообщало, что СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президента.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа
Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни»
Арбитражный суд Кемеровской области принял иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному владельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который подконтролен бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову.
Обновлено в 01:48
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Политика
Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского
После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Главу отдела полиции в Чехове задержали по подозрению в мошенничестве
Руководитель Столбовского отдела полиции подмосковного Чехова задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге
Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Пять человек погибли при падении авто с моста в Свердловской области
Около села Коптелова в Свердловской области автомобиль вылетел с моста в реку, в результате пять человек погибли, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран
На церемонию вступления в должность шестого президента Украины Владимира Зеленского приехали его коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии и Грузии Поскольку дата инаугурации стала известна 16 мая, многие мировые лидеры не смогли скорректировать свой график, и национальные делегации возглавили послы или высокопоставленные чиновники.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Экономика
Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза
Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45