Политика

Зеленский вступил в должность президента УкраиныБИЗНЕС Online 03:03

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Торжественная церемония состоялась в здании Рады, перед которым собрались тысячи людей. Из-за перекрытий в центре Киева пробки достигли 7 баллов.
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Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Эхо Москвы03:26

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

РИА Новостивчера в 08:18

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Коммерсантъ03:25

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Журналистская правда03:31

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

ТАССвчера в 17:07

Как пройдет инаугурация Зеленского и кто на нее приедет?

Аргументы и Фактывчера в 13:15

Что изменится на Украине после вступления Зеленского в должность президента

МИР 2404:35
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Политика

Зеленский распустил Верховную раду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва.
Обновлено в 04:01
Футбол

Зиеш: мечтаю играть за «Арсенал» или «Барселону»

Марокканский полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш признался, что хотел бы выступать за «Арсенал» или «Барселону».
Обновлено в 04:23
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Спорт

Медведева рассказала о своем отношении к «Игре престолов»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, признала, что она не является поклонницей сериала "Игра престолов".
Обновлено в 04:18
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые выступила на концерте конкурса «Евровидение» в качестве приглашенной звезды.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 20 мая, оценил решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Обновлено в 04:51
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Футбол

Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Дмитрий Аленичев покинет «Енисей»

Красноярский футбольный клуб Енисей в заключительном домашнем матче сезона Российской премьер-лиги сыграл вничью с Динамо (Москва) - таким образом, красноярская команда покидает РПЛ.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты

В Google рассказали о судьбе Android на смартфонах Huawei

После прекращения сотрудничества американской корпорацией Google с китайским гигантом Huawei, попавшим в чёрный список правительства США, держатели популярного смартфона Huawei смогут и дальше использовать и загружать обновления предоставляемых Google приложений в Android.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

Nation News сообщало, что СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президента.
Обновлено в 02:40
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни»

Арбитражный суд Кемеровской области принял иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному владельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который подконтролен бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову.
Обновлено в 01:48
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Политика

Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Главу отдела полиции в Чехове задержали по подозрению в мошенничестве

Руководитель Столбовского отдела полиции подмосковного Чехова задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 05:30
Политика

Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге

Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Пять человек погибли при падении авто с моста в Свердловской области

Около села Коптелова в Свердловской области автомобиль вылетел с моста в реку, в результате пять человек погибли, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика

На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран

На церемонию вступления в должность шестого президента Украины Владимира Зеленского приехали его коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии и Грузии Поскольку дата инаугурации стала известна 16 мая, многие мировые лидеры не смогли скорректировать свой график, и национальные делегации возглавили послы или высокопоставленные чиновники.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Экономика

Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза

Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
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