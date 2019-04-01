Политика
Владимир Зеленский уверенно удерживает лидерствоВести.Ru 00:33
По итогам обработки Центризбиркомом Украины 40,21 процента протоколов во второй тур выборов выходят кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившиеся поддержкой 30,23 и 16,65 процента избирателей соответственно.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Общество
В новый «Рейтинг травли» медиаперсон вошли Рынска и Малахов
Обновлено в 06:04
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено вчера в 15:47
Автоспорт
Вибрации – причина поломки крыла на машине Феттеля
Обновлено вчера в 17:30
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
В Китае 30 человек погибли при тушении лесного пожара
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов проговорился о проблемах в браке с Анастасией Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко, свой третьей по счету жены.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Происшествия
Во Флориде на видео попало падение голубого метеора
30 марта во Флориде (США) на видео попало падение голубого метеора. Соответствующий пост очевидец разместил в микроблоге Instagram.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
В России стартовал весенний призыв
В ходе весеннего призыва на военную службу, который начался 1 апреля, в Российскую армию будут направлены 135 тыс. человек.
Обновлено вчера в 19:23
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Общество
ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов
Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Общество
Росконтроль назвал три марки самой плохой тушенки
В тушенке «Лужский консервный завод» мяса было только 26%. Самое большое количество – 55% - нашли в тушенке «Сохраним традиции».
Обновлено в 04:20
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Экономика
«Роснефть» выделила фонду Катерины Тихоновой 28 миллионов рублей
Компания «Роснефть» выделила 28 миллионов рублей фонду «Национальное интеллектуальное развитие» предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, со ссылкой на информацию с сайта госзакупок пишет «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:01
Музыка
Сергей Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Обновлено в 06:20
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Экономика
Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru
Сервисы по поиску вакансий являются одним из стратегических элементов экосистемы кредитной организации, и приобретение Rabota.ru, ожидают в банке, позволит создать на основе уже существующего сервиса «масштабного игрока рынка».
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море
Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Политика
Порошенко предложил электорату Зеленского перейти на его сторону
По результатам выборов президента Украины, прошедших 31 марта 2019 года, лидирующие позиции заняли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
ЛДПР предложила не признавать выборы на Украине
Фото: Youtube.com Партия ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании выборов на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Россия 24".
Обновлено в 07:12
Финансы
ВТБ избавился от акций санкционного «Еврофинанса»
Банк мог бесплатно передать акции в государственную казну Банк ВТБ перестал распоряжаться акциями попавшего под санкции Еврофинанс Моснарбанка, которыми он владел напрямую.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Эксперты МАК приступили к расследованию авиакатастрофы в Германии
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета прибыли на место крушения самолета, в котором погибла совладелица S7 Group Наталия Филева.
Обновлено в 06:44
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Мытищах более 40 детей отравились в лагере
Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:48
Политика
Ушел из жизни знаменитый оружейник Николай Макаровец
В Туле скончался разработчик систем залпового огня, легендарный конструктор Николай Макаровец.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15