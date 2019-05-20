Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил РадуВести.Ru 04:01

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
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Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Известия10:39

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вести.Ru04:01

Как прошла инаугурация Зеленского

RT на русском10:55

Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурации

Газета.Ru08:55

Инаугурация Владимира Зеленского. Главные заявления

ТАСС07:30

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

РИА Новости11:15

Зеленский распустил Верховную Раду

ТВ Центр03:48
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Общество

В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета

Обновлено в 03:42
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Обновлено в 04:54
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Обновлено в 10:31
Общество

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье

Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ

Обновлено в 11:09
Политика

В Ереване сторонники Пашиняна блокируют суды

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали блокировать работу судов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский назвал своей первой задачей прекращение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что его первейшей задачей будет прекращение боевых действий на востоке страны.
Обновлено в 04:37
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Политика

Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика

Запретить георгиевские ленточки предложили в Латвии

Партия "Все-Латвии", которая входит в местное правительство, предложила на законодательном уровне запретить использовать георгиевские ленточки во время публичных мероприятий, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:27
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Обновлено в 11:23
Футбол

У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Политика

Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни

Обновлено в 11:28
Авто

На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max

Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика

Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:52
Общество

Медведев расширил перечень специальностей для обучения за счёт бюджета

Медведев рассказал, что документ изменяет перечни специальностей и направлений подготовки, по которым вузы проводят приём на целевое обучение за счёт бюджета в пределах квоты.
Обновлено в 09:57
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
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