Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил РадуВести.Ru 04:01
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
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Общество
В Госдуме раскритиковали молодежь за свадьбы ради банкета
Обновлено в 03:42
Политика
Премьер-министр Украины подает в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Общество
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
Картина Репина пострадала от рук вандала в мае 2018 года.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на заправке в Подмосковье
Три человека погибли и один получил травмы при проведении сварочных работ на автозаправочной станции в подмосковном Серпухове.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Зенит» отправит Паредесу золотую медаль РПЛ
Обновлено в 11:09
Политика
В Ереване сторонники Пашиняна блокируют суды
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали блокировать работу судов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский назвал своей первой задачей прекращение конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность заявил, что его первейшей задачей будет прекращение боевых действий на востоке страны.
Обновлено в 04:37
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Политика
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке
Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Политика
Запретить георгиевские ленточки предложили в Латвии
Партия "Все-Латвии", которая входит в местное правительство, предложила на законодательном уровне запретить использовать георгиевские ленточки во время публичных мероприятий, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:27
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Футбол
У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг
Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.
Обновлено в 07:37
Политика
Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери
«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Политика
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму
Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева
Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино
Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»
Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Мужчина грозится броситься с Эйфелевой башни
Обновлено в 11:28
Авто
На «Автоторе» началась сборка нового тягача Ford Trucks F-Max
Калининградский «Автотор» приступил к производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max.
Обновлено в 07:00
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено в 06:06
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Политика
Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать
Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:52
Общество
Медведев расширил перечень специальностей для обучения за счёт бюджета
Медведев рассказал, что документ изменяет перечни специальностей и направлений подготовки, по которым вузы проводят приём на целевое обучение за счёт бюджета в пределах квоты.
Обновлено в 09:57
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45