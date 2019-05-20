Политика
Владимир Зеленский распустил Верховную раду во время инаугурацииГазета.Ru 08:55
По закону на формирование новой коалиции дается месяц и таким образом Рада могла бы избежать роспуска независимо от даты инаугурации Зеленского В итоге инаугурация была назначена на 20 мая и Зеленский первым делом объявил о роспуске Рады.
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