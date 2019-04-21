Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэпКомсомольская правда 04:31

В Киеве состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года. Второй тур избирательной кампании стартовал в воскресенье, 21 апреля. Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" решил заполнить бюллетень на одном из участков в центре Киева.

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