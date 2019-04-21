Политика

Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэпКомсомольская правда 04:31

В Киеве состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года. Второй тур избирательной кампании стартовал в воскресенье, 21 апреля. Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" решил заполнить бюллетень на одном из участков в центре Киева.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский зачитал рэп на избирательном участке

РБК06:40

Зеленский проголосовал и спел на выборах президента Украины

Газета.Ru04:25

Зеленский проголосовал и зачитал рэп

Lenta.ru04:54

Порошенко помолился, Зеленский зачитал рэп

Вести.Ru04:53

Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэп

Комсомольская правда04:31

Начало второго тура выборов президента Украины не обошлось без нарушений

ТАСС06:08

Зеленский проголосовал на выборах президента Украины под Eminem

Московский Комсомолец04:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика

Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.
Обновлено в 07:16
Экономика

Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам

Производитель онлайн-касс «Эвотор» зафиксировал увеличение доли наличных платежей в первом квартале 2019 года после почти годового периода бурного роста безналичных оплат.
Обновлено в 02:36
Спорт

Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:34
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание, сообщила РБК пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова.
Обновлено в 07:56
Политика

Первый экзит-пол: Зеленский опережает Порошенко более, чем в три раза

Хотя на Украине запрещено публиковать результаты опросов избирателей по выходу с избирательных участков после голосования до 20 часов, момента, когда закроются все участки в стране, уже пошли первые утечки.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Власти установили организаторов взрывов на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки установили организаторов взрывов во время пасхальной службы.
Обновлено в 07:03
Политика

Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

Обновлено в 06:45
Космос

«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд

Обновлено в 07:07
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия

Водитель Lexus сбил инспектора ДПС в Ленинградской области

"По предварительной информации, на 68-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков водитель не справился с управлением и сбил сотрудника ДПС, который находился на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного водителя другого транспортного средства", - сказали в управлении.
Обновлено в 06:28
Политика

Лавров объяснил, почему Россия признала выборы на Украине в 2014 году

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Парижа и Берлина, поскольку победитель Петр Порошенко обещал урегулировать конфликт в стране за "две-три недели".
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины

Будущего победителя президентских выборов на Украине пожалел бывший глава государства Леонид Кучма.
Обновлено в 08:01
Политика

Президент Эстонии не считает русский язык угрозой для своей страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает русский язык угрозой для своей страны, а русскоязычных граждан республики - противниками демократии.
Обновлено в 07:36
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
Обновлено в 07:56
Здоровье

Врачи назвали 4 ранних симптома развития аневризмы мозга

Врачи назвали 4 ранних симптома, говорящих о начале развития аневризмы мозга.
Обновлено в 07:42
Общество

Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Дивеев получил черепно-мозговую травму в столкновении с одноклубником

Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев в матче 24-го тура чемпионата России против столичного "Локомотива" получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга в столкновении с товарищем по команде Якой Бийолом.
Обновлено в 07:21
Футбол

Аншлага на матче «Краснодар» – «Зенит» не было. Вот кто виноват

Обновлено в 07:19
Музыка

Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Наука

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Общество

Королеве Елизавете Второй исполнилось 93 года

Обычно королева предпочитает праздновать день рождения в кругу семьи, оставляя для публичных празднований свой официальный день рождения, но в этом году Елизавета Вторая, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования

Обновлено в 06:09
Авто

Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин

Автомобильные эксперты по просьбе издания «Автоновости дня» озвучили топ-5 самых характерных ошибок при покупке летней резины.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эминем
Американский рэпер
Американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр. Помимо сольной карьеры, Маршалл также состоит в группе D12 и хип-хоп-дуэте Bad Meets Evil. Эминем является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире, а также самым продаваемым артистом 2000-х. Он назван одним из самых великих музыкантов всех времён многими журналами, включая Rolling Stone, который разместил Эминема под 83-м номером в списке 100 самых великих артистов. Этот же журнал провозгласил его Королём хип-хопа...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное