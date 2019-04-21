Политика
Владимир Зеленский проголосовал на выборах и зачитал рэпКомсомольская правда 04:31
В Киеве состоялось голосование Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года. Второй тур избирательной кампании стартовал в воскресенье, 21 апреля. Кандидат в президенты от партии "Слуга народа" решил заполнить бюллетень на одном из участков в центре Киева.
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Политика
Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании
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Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества нефти из России. Это не первый выпад в адрес Москвы.
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Авто
Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
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Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
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