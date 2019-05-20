Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против РоссииPiter.tv 03:11

Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Встреча украинского лидера с представителями Белого дома состоялась в Киеве после инаугурации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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