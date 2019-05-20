Политика
Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против РоссииPiter.tv 03:11
Новый президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России. Встреча украинского лидера с представителями Белого дома состоялась в Киеве после инаугурации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
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Политолог объяснил призыв Зеленского к Вашингтону ужесточить санкции против России
Rambler News Service04:04
Зеленский призвал ужесточить санкции против РФ из-за верности США, уверен политолог
Народные новости03:28
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Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
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Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
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Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах
Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
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Политика
Журналисты «Коммерсанта» ушли из издания из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.
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Знаменитый бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола, сообщает официальный сайт клуба.
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Армия и оружие
У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ
Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
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Россия увеличила поставки нефти в США
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США только за прошедшие пять месяцев получили 5 млн баррелей нефти Urals, приводит агентство данные по американским терминалам PADD 3 и PADD 1. Для сравнения, в 2018 году объем поставок российской нефти на них был равен 7,51 млн баррелей, а в 2017-м — 1,58 млн баррелей.
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Зеленский вызвал министра обороны Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
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Политика
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Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
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«Голден Стэйт» вышел в финал НБА
«Уорриорз» выиграли серию с общим счетом счетом 4:0 и вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Милуоки Бакс» — «Торонто Рэпторс».
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
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Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:44
Политика
«Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным
Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
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ВЦИОМ: россияне считают необходимым развивать отечественный авиапром
Большинство опрошенных россиян (78%) считают, что в России умеют делать качественные самолеты, отечественный авиапром необходимо развивать несмотря на существенные финансовые затраты.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Экс-министр Абызов похвалил условия содержания в СИЗО
Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, находящийся в СИЗО "Лефортово", хвалит условия содержания и выражает благодарность сотрудникам изолятора.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
«Дешевая рожа»: Лена Миро высмеяла «породистых» Шаляпина и Цымбалюк-Романовскую
Лена Миро со скепсисом отнеслась к заявлениям Прохора. По ее словам, Виталина как раз и является наилучшим примером отсутствия породы.
Обновлено в 04:07
Религия
Губернатор Куйвашев о храме святой Екатерины: все только начинается
«Виновата прежняя мэрия»: омбудсмен нашла ответственных за «храмовый» кризис в Екатеринбурге Евгений Куйвашев подчеркнул, что площадка у Театра драмы, вызвавшая столь ожесточенную дискуссию, была предложена мэрией города, все обсуждения и согласования прошли, но все равно начались протесты.
Обновлено в 03:46
Политика
Миссия МВФ начала работу на Украине
«Эксперты МВФ начали свою работу на Украине», — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 04:28
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено в 01:45
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
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Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
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Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40