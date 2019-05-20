Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении РоссииВедомости вчера в 14:05

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.

Политика Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».

Хоккей Василевский сыграет против шведов Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира против Швеции. Игра состоится сегодня вечером в Братиславе.

Армия и оружие Российская армия отказалась от тушенки и устриц Из рациона российских военнослужащих убрали фирменный знак военной кухни — тушенку и «консервы мясорастительные».

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Экономика Реформа ОСАГО снизила среднюю цену полиса на 6% С начала года, когда ЦБ расширил тарифный коридор ОСАГО, средняя стоимость полиса для населения снизилась на 5,62%, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Политика США планируют ввести санкции против «Северного потока-2» Как сообщает агентство Bloomberg, во время выступления в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что в ближайшее время США планируют подготовить законопроект, который предусматривает ограничения в отношении "Северного потока-2".

Политика В Кремле ответили на призыв Зеленского усилить санкции против России Курс на ужесточение антироссийских санкций не поможет президенту Украины Владимиру Зеленскому урегулировать конфликт в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Игры Sony на видео показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5 Ранее были раскрыты некоторые особенности новой игровой консоли, а теперь в Сети опубликовали видео работы PlayStation 5. На встрече с инвесторами японская компания демонстрировала скорость работы PlayStation 5 и PlayStation 4 Pro.

Авто Новые ЗИЛ-133 появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".

Гаджеты Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android Glass Enterprise Edition 2 рассчитаны на корпоративных клиентов и для обычных пользователей их пока предлагать не будут.

Общество В Екатеринбурге убрали забор раздора на месте строительства храма В сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге убрали последнюю секцию капитального забора, огораживавшего территорию. планируемого строительства храма святой Екатерины.

Кино Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов» Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.

Политика Владимир Зеленский распустил Верховную раду Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду.

Происшествия Замглавы Росрезерва предъявили обвинение в хищении более 3 млрд рублей Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении более 3 млрд рублей заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и еще четырем фигурантам дела.

Происшествия В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.

Происшествия МВД предлагает изымать машины у пьяных водителей "В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения", — пояснили в пресс-службе МВД.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.

Религия «Что значит опрос»: Соловьев поспорил с Путиным Ранее Путин предложил провести опрос среди жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.

Экономика Семь структур Дерипаски зарегистрировались в российском офшоре Семь международных компаний зарегистрировались в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Происшествия Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Замглавы Минфина предложил постепенно отказаться от ИИС первого типа Замминистра финансов Алексей Моисеев считает, что необходимо постепенно отказаться от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) первого типа, которые предполагают получение налогового вычета от суммы, внесенной на счет.

Экономика Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.