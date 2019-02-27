Владимир Зеленский пообещал посадить Порошенко после победы на выборахАктуальные Новости 03:15

с чего всё началось

Владимир Зеленский пообещал украинцам, что после победы на президентских выборах посадит в тюрьму Петра Порошенко. Сведения появились на странице «Команда Зеленского» в соцсети Facebook.

Владимир Зеленский пообещал посадить Порошенко после победы на выборах

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