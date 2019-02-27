Политика
Владимир Зеленский пообещал посадить Порошенко после победы на выборахАктуальные Новости 03:15
Владимир Зеленский пообещал украинцам, что после победы на президентских выборах посадит в тюрьму Петра Порошенко. Сведения появились на странице «Команда Зеленского» в соцсети Facebook.
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с чего всё началось
Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обнародовал в Фейсбук заявление, в котором шоумен обещает в случае своего избрания отправить действующего главу государства Петра Порошенко за решетку.Московский Комсомолецвчера в 16:26
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Зеленский пообещал лишить свободы Порошенко в случае победы на выборах
Национальная служба новостей00:03
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Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о начале взыскания долга с российского «Газпрома» в юрисдикции Люксембурга на основании решений Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Экономика
Кудрин назвал россиян отсталыми
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Полторанин признался в кровяном допинге
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, задержанный по подозрениям в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Австрии признал свою вину, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:47
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Басманном суде посетитель поджег файер в зале суда
Приставы задержали молодого человека, поджегшего файер на заседании в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 10:55
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерениях предъявить обвинения премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, пишет The Jerusalem Post.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В Пентагоне посчитали время подлета российских ракет до США
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что скорость перспективных российских вооружений позволяет размещать носители в нейтральных водах, поэтому не нужно приближаться к берегам того или иного государства.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин и Моди обсудили конфликт Индии и Пакистана
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в отношениях Индии и Пакистана.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира
На флагманском корабле ВМФ России — тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" — сменили командира, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Обновлено в 12:27
Футбол
УК «Динамо» поддержала решение о переносе матча со «Спартаком»
Обновлено в 10:51
Политика
Глава МИД КНДР: предложение Трампу было «реалистичным»
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что в ходе прошедшего саммита США было сделано "реалистичное предложение", но его отклонили.
Обновлено в 12:59
Космос
На МКС впервые протестировали космические огнетушители
Российский космонавт Олег Кононенко впервые провел на Международной космической станции (МКС) тест космических огнетушителей.
Обновлено в 12:45
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook из-за того, что она не предъявила информацию о локализации персональных данных российских пользователей.
Обновлено в 09:56
Финансы
Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
Обновлено в 10:15
Футбол
Кокорину могут изменить меру пресечения
Обновлено в 12:28
Экономика
«АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компании
ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.
Обновлено в 10:47
Автоспорт
Пьер Гасли разбил машину на тестах
Работа на тестах в Барселоне прервана красными флагами – Пьер Гасли разбил машину в девятом повороте испанской трассы.
Обновлено в 09:34
Политика
Россия заявила в ОБСЕ о завершении интеграции Крыма
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Под арест отправлен бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей»
Под арест отправлен бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей» Кировский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу на два месяца бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Горит квартира на Авиационной улице
Обновлено в 12:54
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 11:22
Общество
С 1 марта вступает в силу ряд новых законов
За несоблюдение правил - крупные штрафы. С 1 марта вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок.
Обновлено в 06:58