Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплатуВести.Ru 10:39

Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский. В мае ему с момента вступления в должность начислен должностной оклад в 12 тысяч 727 гривен. Это эквивалентно 483 долларам США.
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Администрация Зеленского назвала размер зарплаты нового президента

РБК10:26

СМИ: первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

ТАСС08:55

Стала известна первая зарплата Зеленского

Газета.Ru09:50

Стала известна президентская зарплата Зеленского

Телеканал 360°09:19

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

RT на русском09:15

Названа первая зарплата Зеленского на посту президента

РИА Новости09:14

Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины

Известия10:14
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:45, Вашингтон
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

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Филипп Киркоров выпустил новый клип «Стеснение пропало»

Филипп Киркоров выпустил новый клип на свой летний хит "Стеснение пропало", который выпустил еще в конце апреля.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства

Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.
Обновлено в 13:26
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В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Политика

Члена партии Саакашвили заподозрили в организации протестов в Грузии

Обновлено в 15:29
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Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
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Футбол

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Авто

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Компания поясняет, что M Next создан из «строительных блоков» D+ACES (Design + Autonomous driving, Connectivity, Electrification и Services), то есть демонстрирует ключевые элементы моделей будущего.
Обновлено в 06:26
Космос

Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов

В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.
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Общество

Чувашская выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов

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Футбол

Комличенко может стать игроком «Гента»

Контракт игрока с чешской командой рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Обновлено в 14:24
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
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Происшествия

Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании

Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
Баскетбол

Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Росгвардейцы украли шампунь и попались

Сотрудники Росгвардии попались на попытке украсть из супермаркета в Сочи шампунь и дезодорант, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:21
Политика

Глава Ингушетии подал в отставку из-за «разобщения народа»

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Политика

В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры

В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.
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Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире

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В программу Олимпийских игр 2024 года включили брейк-данс

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Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца

Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
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В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции

По рекомендации ведомства, отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка. Взяты пробы для проведения необходимых анализов.
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Новым пресс-секретарем Белого дома станет представитель Мелании Трамп

Обновлено в 14:50
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Премиальный бренд Genesis представит шесть новых моделей к 2021 году

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Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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