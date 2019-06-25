Политика
Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплатуВести.Ru 10:39
Свою первую зарплату президента Украины получил Владимир Зеленский. В мае ему с момента вступления в должность начислен должностной оклад в 12 тысяч 727 гривен. Это эквивалентно 483 долларам США.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 15:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
Обновлено в 07:50
Музыка
Филипп Киркоров выпустил новый клип «Стеснение пропало»
Филипп Киркоров выпустил новый клип на свой летний хит "Стеснение пропало", который выпустил еще в конце апреля.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства
Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.
Обновлено в 13:26
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента Роберта Кочаряна и арестовал его.
Обновлено в 08:11
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Культура
Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу
Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено в 14:05
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Авто
Спорткар BMW Vision M Next обрисовал будущее скоростных моделей
Компания поясняет, что M Next создан из «строительных блоков» D+ACES (Design + Autonomous driving, Connectivity, Electrification и Services), то есть демонстрирует ключевые элементы моделей будущего.
Обновлено в 06:26
Космос
Кратковременная невесомость не повлияла на качество сперматозоидов
В предыдущих исследованиях, как сообщила Монсеррат Боада, было обнаружено небольшое снижение подвижности сперматозоидов в свежих образцах под воздействием невесомости.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя
В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.
Обновлено в 14:04
Экономика
Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе
Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Немецкий Bild сообщает, что сегодня испанская береговая охрана провела эвакуацию с горящей яхты в Средиземном море, на которой оказался украинский боксер и политик Владимир Кличко с семьей.
Обновлено в 05:34
Общество
Чувашская выпускница набрала на ЕГЭ 300 баллов
Обновлено в 10:38
Футбол
Комличенко может стать игроком «Гента»
Контракт игрока с чешской командой рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.
Обновлено в 14:24
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании
Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Петербурге троллейбус насмерть сбил прохожего
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда троллейбуса на пешехода. Прохожий скончался на месте происшествия.
Обновлено в 14:19
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Сотрудники Росгвардии попались на попытке украсть из супермаркета в Сочи шампунь и дезодорант, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:21
Политика
Глава Ингушетии подал в отставку из-за «разобщения народа»
Глава Ингушетии подал в отставку из-за "разобщения народа". Об этом Юнус Бек Евкуров объявил в телеобращении к жителям республики.
Обновлено в 03:00
Политика
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры
В Киеве отменили переименование Московского проспекта в проспект Бандеры, а проспекта генерала Ватутина в проспект Шухевича.
Обновлено в 15:24
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Обновлено в 14:53
Спорт
В программу Олимпийских игр 2024 года включили брейк-данс
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Краснодаре зафиксировано 20 случаев острой кишечной инфекции
По рекомендации ведомства, отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка. Взяты пробы для проведения необходимых анализов.
Обновлено в 15:05
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 13:33