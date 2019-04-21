Политика
Владимир Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныОбщественное телевидение России 13:12
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил на выборах. Он получил 73,2 процента голосов, согласно данным Национального экзитпола. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 25,3 процента голосов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Происшествия
В Казани при пожаре погибла семья из шести человек
В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины 1985 года рождения, женщин 1983 и 1955 годов рождения, детей в возрасте одиннадцати и девяти лет, а также девяти месяцев.
Обновлено в 21:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил клубный антирекорд в АПЛ
Идет матч "Манчестер Юнайтед" против "Эвертона" в рамках 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:27
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня
По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14
Экономика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика
Суд в США попросили не приписывать Бутиной действия «от лица Москвы»
Защита Марии Бутиной попросила американский суд исключить из материалов предположение, согласно которому россиянка якобы действовала «от лица российских властей».
Обновлено в 21:20
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Энергетика
Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов
Председатель белорусского концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил о временном ограничении экспорта нефтепродуктов в связи с ухудшением качества российского сырья.
Обновлено в 09:09
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
Политика
Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины
Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Обновлено в 21:03