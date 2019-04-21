Владимир Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныОбщественное телевидение России 13:12

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил на выборах. Он получил 73,2 процента голосов, согласно данным Национального экзитпола. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 25,3 процента голосов.

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Политика ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.

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