Политика
Владимир Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныОбщественное телевидение России 13:12
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил на выборах. Он получил 73,2 процента голосов, согласно данным Национального экзитпола. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 25,3 процента голосов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
Футбол
Кононов прокомментировал свист трибун во время матча с «Енисеем»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на недовольство трибун во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:0).
Обновлено в 15:01
Политика
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено в 15:04
Экономика
У МТС появился конкурент на покупку онлайн-кинотеатра ivi
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется покупкой онлайн-кинотеатра ivi, рассказали РБК один из совладельцев видеосервиса и источник, близкий к одному из потенциальных покупателей.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию
Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».
Обновлено в 15:31
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи
По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.
Обновлено в 14:44
Футбол
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу
Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.
Обновлено в 11:06
Гаджеты
Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G
Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.
Обновлено в 05:31
Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.
Обновлено в 14:34
Политика
Захарова: Украина может осуществить перезагрузку
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.
Обновлено в 14:40
Политика
Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента, выразив надежду на крепкое партнерство между странами.
Обновлено в 15:33
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк
Обновлено в 09:30
Политика
Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Екатерину Архарову поздравляют с беременностью
Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.
Обновлено в 09:00
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Обновлено в 12:31
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".
Обновлено в 14:55
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика
Экзитпол: Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Обновлено в 13:12
Наука
Как сидячий образ жизни губит организм
Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра»
О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.
Обновлено в 14:41
Наука
Ученые-астрономы нашли самую массивную нейтронную звезду
Обновлено в 04:17
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 17:03
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50