Владимир Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныОбщественное телевидение России 13:12

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил на выборах. Он получил 73,2 процента голосов, согласно данным Национального экзитпола. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 25,3 процента голосов.

Футбол Кононов прокомментировал свист трибун во время матча с «Енисеем» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на недовольство трибун во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:0).

Политика Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Экономика У МТС появился конкурент на покупку онлайн-кинотеатра ivi Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) интересуется покупкой онлайн-кинотеатра ivi, рассказали РБК один из совладельцев видеосервиса и источник, близкий к одному из потенциальных покупателей.

Политика Медведчук назвал провал Порошенко на выборах ответом на его русофобию Провал президента Украины Петра Порошенко на выборах является ответом украинских граждан на его «пещерную русофобию».

Наука Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Политика Зеленский заявил о предложении Порошенко о помощи По словам Зеленского, Порошенко поздравил его с победой и предложил свою помощь.

Футбол ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции по футболу Благодаря ничьей «Тулузы» и «Лилля» в 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ за пять туров до конца первенства обеспечил себе первое место в Лиге 1. Парижане сумели защитить свой титул, добытый год назад.

Гаджеты Как меняется популярность 2G, 3G и 4G на фоне внедрения 5G Авторы использовали относительную популярность телефонов с поддержкой 2G, 3G и 4G, чтобы оценить степень внедрения и использования.

Политика Зеленский назвал задачу номер один после победы 17 апреля Лефортовский суд продлил арест украинских моряков.

Политика Захарова: Украина может осуществить перезагрузку Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина может осуществить настоящую перезагрузку.

Политика Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента, выразив надежду на крепкое партнерство между странами.

Политика Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.

Шоу-бизнес Екатерину Архарову поздравляют с беременностью Екатерина Архарова уже несколько недель провоцирует слухи о беременности.

Космос SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.

Энергетика «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана".

Происшествия Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!" По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.

Наука Как сидячий образ жизни губит организм Сотни тысяч людей по всему миру ежегодно преждевременно умирают из-за сидячего образа жизни.

Шоу-бизнес Рената Литвинова удивила поклонников секретами красоты: «Никакого педикюра» О педикюре знаменитость предпочитает даже не мечтать. Актриса уверяет, что солоны красоты не посещает месяцами.