Владимир Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныОбщественное телевидение России 13:12

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский победил на выборах. Он получил 73,2 процента голосов, согласно данным Национального экзитпола. Действующий глава государства Петр Порошенко набрал 25,3 процента голосов.

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