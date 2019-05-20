Политика

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента УкраиныТАСС вчера в 17:07

Владимир Зеленский в понедельник получит булаву президента Украины. В Верховной раде в 10:00 мск начнется торжественная процедура вступления в должность шестого главы государства. Во время инаугурации Зеленскому вручат символы власти - булаву, нагрудный знак и печать.
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Казусы инаугурации президентов: что ждет украинских граждан

РИА Новости02:12

Как пройдет инаугурация Зеленского и кто на нее приедет?

Аргументы и Фактывчера в 13:15

Владимир Зеленский официально вступит в должность президента Украины

ТАССвчера в 17:07

Главные анонсы 20 мая

Коммерсантъвчера в 17:01

На инаугурации Владимир Зеленский сыграет свою главную роль

Комсомольская правдавчера в 17:22

Зеленский сегодня официально вступает в должность президента Украины

Вести.Ruвчера в 22:51

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Взгляд.рувчера в 08:44
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Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Спорт

Фигурист Коляда рассказал, что у него есть невеста

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни. По его словам, у него есть невеста.
Обновлено вчера в 16:07
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В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
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Общество

Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих

Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.
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Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела

Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика

Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу

Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье

От укусов клещей продолжают страдать амурчане

За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.
Обновлено вчера в 22:05
Технологии

Метро Нью-Йорка устанавливает цифровые навигационные киоски

Десять сделанных на заказ цифровых навигационных киосков были установлены на входах в станции метрополитена Нью-Йорка лондонским производителем «Trueform» в рамках действующей программы модернизации станций подземки стоимостью $19 млрд.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Жена Плющенко показала свою соперницу

Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей "соперницей", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:19
Технологии

Ученые назвали неэффективным и опасным увеличение пениса

Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие

Посольство США обстреляли в Багдаде

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Музыка

Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»

Обновлено 18 мая в 19:03
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Хоккей

Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.
Обновлено в 01:45
Энергетика

Цены на нефть подскочили выше $73

Торги по нефти 17 мая закрылись снижением на 1%. Нефть сорта Brent подешевела в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел 19 мая в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
Обновлено в 00:22
Политика

Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»

19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт

Обновлено в 01:57
Политика

Радий Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии

Назначены два и.о. главы районов Врио главы Башкирии Радий Хабиров 20 мая на оперативном совещании в правительстве республики рассказал о новых кадровых перестановках.
Обновлено в 01:13
Кино

Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек

Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Общество

В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества

В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено вчера в 11:23
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