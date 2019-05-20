Владимир Зеленский официально вступит в должность президента УкраиныТАСС вчера в 17:07

Владимир Зеленский в понедельник получит булаву президента Украины. В Верховной раде в 10:00 мск начнется торжественная процедура вступления в должность шестого главы государства. Во время инаугурации Зеленскому вручат символы власти - булаву, нагрудный знак и печать.

Происшествия Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Спорт Фигурист Коляда рассказал, что у него есть невеста Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни. По его словам, у него есть невеста.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.

Общество Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.

Политика В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.

Происшествия Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».

Политика Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.

Здоровье От укусов клещей продолжают страдать амурчане За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.

Технологии Метро Нью-Йорка устанавливает цифровые навигационные киоски Десять сделанных на заказ цифровых навигационных киосков были установлены на входах в станции метрополитена Нью-Йорка лондонским производителем «Trueform» в рамках действующей программы модернизации станций подземки стоимостью $19 млрд.

Шоу-бизнес Жена Плющенко показала свою соперницу Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей "соперницей", передает "Советский спорт".

Армия и оружие Посольство США обстреляли в Багдаде Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Политика Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.

Общество В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

Хоккей Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.

Энергетика Цены на нефть подскочили выше $73 Торги по нефти 17 мая закрылись снижением на 1%. Нефть сорта Brent подешевела в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел 19 мая в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Политика Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир» 19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.

Политика Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Политика Радий Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии Назначены два и.о. главы районов Врио главы Башкирии Радий Хабиров 20 мая на оперативном совещании в правительстве республики рассказал о новых кадровых перестановках.

Кино Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.

Политика Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.

Музыка Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении» Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».

Происшествия В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.