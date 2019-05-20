Политика
Владимир Зеленский официально вступит в должность президента УкраиныТАСС вчера в 17:07
Владимир Зеленский в понедельник получит булаву президента Украины. В Верховной раде в 10:00 мск начнется торжественная процедура вступления в должность шестого главы государства. Во время инаугурации Зеленскому вручат символы власти - булаву, нагрудный знак и печать.
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Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Спорт
Фигурист Коляда рассказал, что у него есть невеста
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своей личной жизни. По его словам, у него есть невеста.
Обновлено вчера в 16:07
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В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
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Общество
Черты знаков Зодиака, которые больше всего раздражают окружающих
Упрямство Тельца, повышенная эмоциональность Рыб, уже давно ставшая «притчей во языцех» двуличность Близнецов и злопамятность Скорпиона – у каждого знака Зодиака есть такие черты характера, которые окружающим очень сложно терпеть.
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Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
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Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу
Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
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Экс-глава «челябинской Рублевки» стал фигурантом уголовного дела
Бывший глава Сосновского района Владимир Котов стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с участками земли под коттеджным поселком «Лесной остров».
Обновлено в 01:24
Политика
Российский миллиардер опроверг причастность к австрийскому скандалу
Женщина, замешанная в австрийском коррупционном скандале, которую представили как Алену Макарову — племянницу российского олигарха Игоря Макарова, не имеет к нему никакого отношения и ему не знакома, заявил сам бизнесмен 19 мая через своих представителей журналу Forbes.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
От укусов клещей продолжают страдать амурчане
За минувшую неделю в Амурской области от укусов клещей пострадали 164 человека, в том числе 42 ребёнка.
Обновлено вчера в 22:05
Технологии
Метро Нью-Йорка устанавливает цифровые навигационные киоски
Десять сделанных на заказ цифровых навигационных киосков были установлены на входах в станции метрополитена Нью-Йорка лондонским производителем «Trueform» в рамках действующей программы модернизации станций подземки стоимостью $19 млрд.
Обновлено вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Жена Плющенко показала свою соперницу
Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская опубликовала фото со своей "соперницей", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:19
Технологии
Ученые назвали неэффективным и опасным увеличение пениса
Обновлено вчера в 09:56
Армия и оружие
Посольство США обстреляли в Багдаде
Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Тренер Швейцарии после матча на ЧМ-2019 сравнил Россию с грозой
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею – 2019 Сборная России продолжила путь на чемпионате мира очередной победой, обыграв сборную Швейцарии со счётом 3:0. После матча в стане соперника говорили о слабом начале с их стороны, а также отметили, что у России самая мастеровитая команда на турнире.
Обновлено в 01:45
Энергетика
Цены на нефть подскочили выше $73
Торги по нефти 17 мая закрылись снижением на 1%. Нефть сорта Brent подешевела в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который прошел 19 мая в Саудовской Аравии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.
Обновлено в 00:22
Политика
Порошенко о самом обидном: «Не удалось установить мир»
19 мая действующий президент Украины Пётр Порошенко на странице в соцсети Twitter сообщил, что политик Владимир Зеленский, победивший во втором туре президентских выборов на Украине, уже 20 мая официально возглавит страну.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
В легочном отделении больницы №20 Красноярска начался ремонт
Обновлено в 01:57
Политика
Радий Хабиров рассказал о новых кадровых перестановках в Башкирии
Назначены два и.о. главы районов Врио главы Башкирии Радий Хабиров 20 мая на оперативном совещании в правительстве республики рассказал о новых кадровых перестановках.
Обновлено в 01:13
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Музыка
Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»
Российский музыкант и певец Юрий Лоза заявил, что россиянин Сергей Лазарев сильно нервничал во время выступления на международном конкурсе «Евровидение 2019».
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге
Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Общество
В Приморье из-за непогоды несколько районов остались без электричества
В Приморье непогода стала причиной прорывов линий электропередач в нескольких районах края.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено вчера в 11:23