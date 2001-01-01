Энергетика

Владимир Зеленский обыграл Петра ПорошенкоКоммерсантъ 13:28

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
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Fortum зовет «Газпром» на водораздел

Коммерсантъ17:53
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Кино

Вторая серия «Игры Престолов» появилась в сети раньше времени

Обновлено в 19:38
Происшествия

В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции

В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Свыше 4 тыс. домашних животных погибли во время пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:55
Происшествия

В Туле военнослужащий подорвался на гранате

По данным источника, в ночь на 21 апреля в Туле мужчина, находясь в компании молодых людей на дне рождения, достал гранату, которая взорвалась у него в руках.
Обновлено в 11:25
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» начала продавать льготные билеты на рейсы из Владивостока в Москву и Новосибирск.
Обновлено в 22:18
Общество

Михалков решил засудить торговцев биодобавками

Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Обновлено в 20:29
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Игры

Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах

Предварительная загрузка Mortal Kombat 11 стартовала на всех платформах.
Обновлено в 10:36
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено в 20:27
Энергетика

«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти

Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

Обновлено в 20:59
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Политика

Администрация Порошенко пригласила украинцев на акцию «Спасибо, Петр»

Обновлено в 19:37
Политика

Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы

Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В ДТП со «скорой» на Кубани погибли два человека и трое пострадали

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Крымском районе Краснодарского края погибли два человека, ещё трое пострадали.
Обновлено в 13:21
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено в 21:48
Политика

Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Политика

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом

Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Космос

На орбите Земли появится реклама Pepsi

Гигантский баннер Pepsi появится на орбите Земли.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Кемерове горели два общежития

В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Судно ТОФ провело учения по спасению экипажа подлодки

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» в рамках учений в заливе Петра Великого оказал помощь «аварийной» дизельной подводной лодке.
Обновлено в 22:13
Игры

Названа дата релиза Cyberpunk 2077

Обновлено в 07:30
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