Политика
Владимир Зеленский обыграл Петра ПорошенкоКоммерсантъ вчера в 13:28
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
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Кино
Мэрия Ярославля наказала рублем киноклуб «Нефть»
Ярославские власти повысили арендую плату для киноклуба «Нефть» после скандального показа фильма о политических и гражданских активистах.
Обновлено 20 апреля в 17:57
Политика
Пашинян поздравил Зеленского с победой на украинском языке
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Twitter поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Грязное дело: почему под Саратовом медкарты оказались на помойке
С разницей буквально в пару дней в разных городах жители нашли на помойках медицинские карты.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Политика
ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента
Обновлено вчера в 20:29
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено вчера в 12:46
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Происшествия
При обвале грунта в индустриальном парке на юге Китая погиб один ребенок
Один ребенок погиб и еще один человек оказался замурован после обвала грунта в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:22
Религия
У православных началась Страстная неделя
С 22 по 27 апреля у православных христиан идет Страстная неделя. Она называется так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 23:48
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:49
Политика
Петр Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко признал итоги голосования на выборах главы государства, где, согласно результатам разных экзитполов, победу одерживает Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
Напомним, что массовую популярность Зеленский набрал, сыграв в сериале «Слуга народа» роль Василия Голобородько – простого учителя, который внезапно стал президентом.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Снег выпал в Карымском 22 апреля
Осадки в виде снега выпали 22 апреля в Карымском. Жители прислали фотографии в редакцию портала ZAB.RU.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Спорт
Загитова опубликовала видео с выступлением своей собаки на льду
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео с выступлением своей любимицы, собаки Масару, на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Отставной пограничник стал новым главой Минприроды Забайкалья
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник назначил нового руководителя министерства природных ресурсов региона.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» включились в борьбу за Пепе
«Барселона» и «Ливерпуль» входят в число клубов, претендующих на нападающего «Лилля» Николя Пепе.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Стало известно, как будут отдыхать россияне на майские праздники
Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.
Обновлено вчера в 19:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов поставил Лолите ультиматум об уходе со сцены
Супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов запрещает ей выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.
Обновлено вчера в 04:06
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено вчера в 20:31