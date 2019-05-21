Политика

Зеленский назвал основания для роспуска Верховной РадыУкраина.ру 07:38

Президент Украины Владимир Зеленский считает низкий уровень доверия населения страны к парламенту, а также отсутствие правящей коалиции достаточными основаниями для проведения досрочных выборов в Раду.
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Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады

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Зеленский назвал главное основание для роспуска Верховной рады

РБК07:30
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:42, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
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Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
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Происшествия

Причины трагедии в Керченском колледже установлены

Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.
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Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Музыка

Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»

Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
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Кадыров хочет поощрить мужчин, вытащивших девочку из люка в Москве

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США отложили исполнение «приговора» Huawei

Как оказалось, о немедленном запрете деятельности китайской компании на рынке США речи пока не идёт.
Обновлено в 10:07
Энергетика

Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено в 11:29
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Хоккей

Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией

Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

Специалисты пришли к заключению о том, что резкие колебания веса у пожилых людей «могут быть значительными факторами риска, связанными с деменцией».
Обновлено в 04:23
Хоккей

СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019

Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:42
Интернет

Microsoft выпустил первую сборку браузера Edge на Chromium для macOS

В прошлом месяце Microsoft выпустил предварительную версию своего нового браузера Edge на базе Chromium для Windows 10.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Транспорт

На двух ветках московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В администрации Никольского идут обыски. Чиновников увезли

Напомним, что 31 мая 2018 года в администрации Никольское сотрудники экономического отдела полицейского Главка изымали документы по исполнению муниципального контракта на обустройство детской площадки в посёлке Гладкое, заключённого в октябре 2017 года года с ООО "Ритм".
Обновлено в 06:32
Происшествия

Як-42 прервал полет из Нового Уренгоя в Уфу из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании «КрасАвиа», вылетевший рейсом по маршруту Новый Уренгой — Уфа, вернулся в аэропорт вылета в связи с тем, что после взлета у лайнера не убрались шасси.
Обновлено в 13:11
Экономика

Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России

Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19
Космос

Луна пережила столкновение с карликовой планетой

Обновлено в 04:44
Футбол

Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
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Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
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Шоу-бизнес

Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи

Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.
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Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
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Общество

В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram

В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
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Песню «Темная ночь» запретили в Польше

Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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