Политика

Владимир Зеленский назначил губернатора Луганской областиФедералПресс 12:59

Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский представил нового губернатора региона Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение.
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Губернатором Луганской области стал Виталий Комарницкий

Коммерсантъ11:42

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РБК11:04

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Газета.Ru10:17

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Телеканал 360°10:01

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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