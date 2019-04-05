Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреевREGNUM вчера в 02:28
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию. Телеведущий отошел от своего места и двинулся по направлению к Корейбе, позвав одновременно охрану студии.
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Изгнанный с передачи Соловьева политолог Корейба не намерен извиняться за слова о евреях
Народные новостивчера в 09:32
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Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»
Обновлено вчера в 11:10
Хоккей
Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»
Обновлено вчера в 22:08
Спорт
Туктамышева опубликовала совместное фото с Медведевой
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала совместное фото с соотечественницей Евгенией Медведевой.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии
Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии, восстановление государственности в стране должно идти через инклюизивный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:05
Политика
Власти 20 штатов подали в суд на Трампа из-за строительства стены
Сразу 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа, поскольку регионы не согласны с финансированием из бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:49
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Армия и оружие
Ливия. Маршал Хафтар отказался от переговоров с противником
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмат Арена»
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
В челябинском парке имени Гагарина дикий волк искусал ребенка, когда тот захотел поиграть с ним.
Обновлено вчера в 18:49
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии
Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 00:06
Футбол
Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»
Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено вчера в 15:16
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено вчера в 11:07
Музыка
Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Marca: трансфер Азара в «Реал» практически согласован
По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
Обновлено вчера в 17:09
Кино
Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой
Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».
Обновлено вчера в 23:57
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Российский производитель легковых автомобилей разработал специальные условия покупки моделей LADA, которые будут действовать до конца апреля.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено 04 апреля в 06:57
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Стрельцы эмоциональны, а Овнам стоит беречь силы
Успешность ваших сегодняшних деяний целиком и полностью зависит от вашей веры в собственные силы.
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Победитель «Битвы экстрасенсов» заявил о том, что ищет себе невесту
Для аланского провидца и победителя 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константина Гецати проект «Школа экстрасенсов» может стать судьбоносным.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Венесуэла назвала преступными новые санкции США
Власти Венесуэлы считают неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:51