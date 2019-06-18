Общество
Владимир Соловьев оценил «Город бесов» в ЕкатеринбургеАиФ Урал вчера в 09:08
Журналист прокомментировал данную им характеристику для уральского города Известный российский журналист Владимир Соловьев высказался относительно появившейся в Екатеринбурге таблички "Город бесов", созданной на основе его слов про уральскую столицу.
Читать в источнике
Оценить481
Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку „Город бесов“. Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что. Во-первых, кто говорит так про наших горожан — пусть повнимательнее посмотрит на себя.
— Евгений Куйвашев, российский политикТелеканал 360° вчера в 09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:21, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Харламов поздравил Асмус с годовщиной отношений
Гарик Харламов рассказал подписчикам в Instagram, что сегодня они вместе с Кристиной Асмус празднуют семь лет отношений.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Происшествия
10 пассажиров самолета получили травмы из-за турбулентности
10 человек получили травмы и были доставлены в больницу, после того пассажирский самолет Boeing 737 попал в зону турбулентности над Южным Тиролем, сообщает Badische Zietung.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условие для снятия санкций с России.
Обновлено в 08:08
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»
Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Политика
Верховный суд России ликвидировал семь партий
Верховный суд России ликвидировал семь партий - Народную партию России, Социал-демократическую партию России, Народную партию "За женщин России", "Альянс зеленых", партию "Города России", Партию пенсионеров России и "Союз горожан".
Обновлено в 06:19
Происшествия
Россиянин пострадал в массовой драке в Стамбуле
В Стамбуле россиянин получил ножевое ранение в результате массовой потасовки, сообщило генконсульство России.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Политика
Додон поблагодарил Россию за помощь в преодолении кризиса в Молдавии
«Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел России за признание новой легитимной власти Молдавии и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», — написал он.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Политика
Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже
Первый день авиасалона в Ле-Бурже не принес Boeing ни одного контракта.
Обновлено в 06:03
Политика
Партия Порошенко потеряла позиции в парламентской гонке
На втором месте идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко с рейтингом 11 процентов, далее следует «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую готовы проголосовать 8,7 процента опрошенных, 8,3 процента симпатизируют партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:02
Авто
Цены на все модели Lada повысит АвтоВАЗ
Обновлено в 04:38
Политика
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
Индия отказывается от СВД и не знает, какую винтовку выбрать
Командование индийской армией заявляет, что ВС Индии крайне нуждаются в обновлении арсенала снайперских винтовок.
Обновлено в 05:11
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Технологии
«МегаФон» поможет найти пропавших людей
В рамках пилотного проекта с АНО «Центр поиска пропавших людей», прошедшего с 24 марта по 18 июня, система помогла в поиске более 60 человек.
Обновлено в 06:23
Происшествия
ФСБ провела обыск в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Сотрудники ФСБ пришли с обысками в музей частных коллекций "Собрание" в центре Москвы.
Обновлено в 08:19
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Xiaomi представила первые смарт-телевизоры в России
Компания Xiaomi впервые презентовала смарт-телевизоры в России, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
В Испании объявили в розыск брата убитой девочки из России
Брат найденной мертвой несовершеннолетней гражданки РФ объявлен в розыск после обращения матери, сообщили РИА Новости в Высшем суде Каталонии.
Обновлено в 07:46
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Продюсер Лободы Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова.
Обновлено вчера в 05:56
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Политика
Украина захотела частично снять транспортную блокаду с Донбасса
5 июня бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Политика
Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД
Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Экономика
В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек
В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17