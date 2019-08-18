Футбол

Владимир Рыков: «За три матча ничего не построишь. Надо подождать»Спорт-Экспресс вчера в 15:40

Динамо — Локомотив
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Дмитрий Баринов
Максимилиан Филипп
3′
Себастьян Шиманьский
13′
27′
Алексей Миранчук
Тони Шуньич
48′
Себастьян Шиманьский
Мигел Филипе Кардозу
59′
Тони Шуньич
Иван Ордец
64′
67′
Гжегож Крыховяк
68′
Брайан Идову
78′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
82′
Антон Миранчук
Максимилиан Филипп
Вячеслав Грулев
83′
84′
Владислав Игнатьев
87′
Гильерме
90′+1′
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Живоглядов
Защитник «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Локомотива» (1:2) в матче 6-го тура чемпионата России посетовал на то, что у соперника получилось реализовать свои моменты, а у его команды — нет.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рыков: «Нужно подождать, а не сразу отправлять кого-то, как пишут ваши некоторые коллеги»

Sport24.ruвчера в 14:52

Владимир Рыков: «Нужно немного времени, команда не строится за три игры»

Матч ТВвчера в 16:22

Владимир Рыков: «За три матча ничего не построишь. Надо подождать»

Спорт-Экспрессвчера в 15:40

Владимир Рыков: «Нужно немного времени, команда не строится за три игры»

Sportbox.RUвчера в 16:22

Рыков: футболистам «Динамо» нужно время для того, чтобы наладить игру

ТАССвчера в 15:18

Рыков: команда за 3 матча не строится, игра есть, надо сыграться и всё наладится

Чемпионатвчера в 14:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия

«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321

Обновлено в 07:44
Политика

Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Происшествия

СК завел уголовное дело после отравления детей из лагеря в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления четверых детей из лагеря в Иннополисе, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Командование ВСУ сделало удивительное сообщение о потерях

Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Старший сын певицы Валерии тайно женился на однокласснице

Старший сын певицы Валерии тайно связал себя узами брака с одноклассницей и не позвал на торжество никого из своих родственников.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России

Депутаты Госдумы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела РФ, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой

К сведению, ювелир и новый избранник артистки – экс-супруг актрисы Екатерины Климовой, с которой Бирюкова тесно дружила и общалась.
Обновлено в 07:30
Происшествия

США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

Разведка США полагала, что при взрыве на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года сразу погибли или получили смертельные дозы облучения примерно 100 человек.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Обновлено в 07:40
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Богомолов рассказал о драке с Виторганом: «Мне понятна его боль»

Обновлено в 06:28
Происшествия

Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним

Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
Обновлено в 04:52
Здоровье

На Кубани профилактические осмотры прошли более 700 тысяч детей

В прошлом году закупили почти 500 единиц медоборудования в детские поликлиники, еще 329 планируется поставить в этом году Профилактические осмотры на Кубани прошли более 700 тысяч детей, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.
Обновлено в 01:25
Политика

ФСБ впервые раскрыла данные о приезжающих на учебу в Россию

Пограничная служба Федеральной службы безопасности с начала года ведет статистику по числу иностранцев, приезжающих в Россию для учебы.
Обновлено в 03:00
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля

Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 14 февраля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

СКР смягчил статью фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) завершили следствие в отношении Данилы Беглеца, 12-го фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:45
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Политика

Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина

Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Авто

В России начались продажи кроссовера Brilliance V3

Китайская марка Brilliance представила на российском авторынке новый компакт-кросс под названием V3.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Девушка 4 года не занималась сексом с мужем из-за редкого заболевания

Жительница американского штата Техас рассказала свою историю о том, что она на протяжении четыре лет не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания, об этом пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:32
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды предлагает повысить уровень обязательной утилизации товаров и упаковки с нынешних 5-35% до 100%.
Обновлено в 07:52
Наука

Таблетки для гипертоников могут вызвать рак кожи

К развитию онкологических заболеваний могут привести таблетки от давления, которые обычно прописывают таким пациентам.
Обновлено в 07:05
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Первые съемки «слепых» прослушиваний стартуют 19 августа. А главной тайной были имена наставников.
Обновлено в 07:42
Происшествия

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

Обновлено в 03:27
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве

Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Общество

ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры

Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России

Обновлено в 03:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рыков Владимир
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Динамо».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное