Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций. Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Финансы Финансы МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник утвердил новую программу финансирования так называемого кредита stand-by для Украины на 3,9 миллиарда долларов, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире организации.

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