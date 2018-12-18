Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валютКоммерсантъвчера в 12:40
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций. Соответствующий документ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 12:40
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Владимир Путин подписал закон о запрете показывать курс валют на уличных табло
Говорит Москвавчера в 11:28
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы
Рынок акций РФ в начале дня снижается на подешевевшей нефти
Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне резко подешевевшей днем ранее нефти.
Обновлено в 02:14
Финансы
Прогноз к заседанию ФРС: ставку повысят, несмотря на мнение Трампа
Для примера, в прошлом году американский регулятор повысил ставку три раза до 1-1,25% к концу 2017 г. Несмотря на то что повышение ставки до 2,25-2,50%, по нашему мнению, уже заложено рынком, можно ожидать небольшой коррекции котировок бумаг с фиксированной доходностью и возникновение кратковременного всплеска в торгах по паре евро/долл.
Обновлено вчера в 08:25
Финансы
Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза
Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.
Обновлено вчера в 08:27
Финансы
ЦБ дал прогноз по ценам и инфляции в наступающем году
Рост цен на потребительские товары и инфляцию в до 5,5% в 2019 году спрогнозировали аналитики Банка России в очередном докладе о денежно кредитной политике, 19 декабря анализ документа представила газета Известия.
Обновлено в 02:38
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Глава Сбербанка одолжил Сбербанку 100 миллионов рублей
На сайте Московской биржи появилась информация о том, что глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигаций Сбербанка на общую сумму 100 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 11:06
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
Промсвязьбанк запускает акцию по дебетовым картам
При открытии дебетовой карты Промсвязьбанка до конца января 2019 года клиенты могут дополнительно получить 300 бонусных баллов кешбэка.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:07
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы
Биткоин вырос в цене до 3,7 тыс. долларов
Курс EOS поднялся на 5,43% за прошедшие сутки и теперь он составляет 2,62 доллара. Капитализация криптовалюты - 2,3 млрд долларов.
Обновлено в 00:30
Финансы
НПФ расскажут о потере дохода при расторжении договора
Сценарии предполагают информирование клиентов о потере дохода при расторжении договора, сообщили RNS в ассоциации.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы
Лебеди возвращаются
Торговая война между США и Китаем и повышение ключевых ставок делают спад неизбежным, считают крупнейшие международные инвесторы.
Обновлено в 00:20