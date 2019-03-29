Политика

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—КазаньКоммерсантъ 03:27

Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
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с чего всё началось

ВСМ до Казани не получила одобрения президента

Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.
Коммерсантъвчера в 15:34

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Строительство ВСМ через Тверь, которая соединит 2 столицы, начнется в 2026

Московский Комсомолец03:22

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

РБКвчера в 15:53

«Коммерсантъ»: Путин не одобрил строительство ВСМ Москва—Казань

Ведомости03:42

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

РИА Новостивчера в 23:27

«Ъ»: Путин сделал выбор между ВСМ и платной трассой до Казани

БИЗНЕС Online00:00

Путин не одобрил идею строительства участка ВСМ «Москва – Казань» – СМИ

Inkazanвчера в 18:48

Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань

Коммерсантъ03:27
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:51, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани

Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Космос

Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 03:26
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:35
Происшествия

СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Обновлено вчера в 17:17
Экономика

«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»

Первый заместитель гендиректора «МРСК Сибири» Павел Акилин назначен исполняющим обязанности руководителя компании, говорится в релизе структуры «Россетей».
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток

Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Экономика

С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

МИД России предостерег Индию от участия в гонке вооружений в космосе

В МИД РФ считают, что действия Индии могут стать результатом деградации в области контроля над вооружениями, которую спровоцировала политика Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Израиль нанес авиаудар по Алеппо

Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Технологии

«ВКонтакте» может создать собственную криптовалюту

Социальная сеть "ВКонтакте" может создать собственную криптовалюту. Как отмечает RNS, окончательное решение о ее запуске пока не принято.
Обновлено вчера в 12:46
Кино

HBO опубликовала трейлер сериала «Чернобыль»

Телесеть HBO показала трейлер мини-сериала "Чернобыль".
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Турции сильный ветер поднял в воздух мужчину на зонтике

Обновлено в 03:16
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Костенко осыпал любимую комплиментами

Анастасии Костенко сегодня исполнилось 25 лет. «Вице-мисс Россия» 2014 получила поздравление от мужа Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Общество

Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля

В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

По итогам тестирования межведомственная комиссия, в состав которой входили представители Роскомнадзора, ФСБ и Министерства цифрового развития, должна была выбрать лучшую DPI-систему, которую можно будет установить на сети всех операторов связи в стране и пропускать через нее весь трафик.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках КЭФ

Обновлено в 02:17
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено вчера в 09:43
Экономика

Goldman Sachs оштрафован почти на $45 млн за недостоверную отчетность

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало подразделение американского банка Goldman Sachs на 34,3 млн фунтов стерлингов ($44,8 млн) за нарушения в отчетности.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью из трех человек

Обновлено в 03:35
Общество

Роскачество подготовило новый ГОСТ на детские смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописало методики проверки качества сухих молочных смесей для детского питания и требования к составу, рассказали «Известиям» в ведомстве.
Обновлено вчера в 20:12
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