Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—КазаньКоммерсантъ 03:27
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
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с чего всё началось
Формальное решение еще не принято, оно ожидается в первой декаде апреля. Владимир Путин поставил под сомнение целесообразность проекта строительства ВСМ Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань и более масштабной ВСМ «Евразия» от Берлина до Пекина.Коммерсантъвчера в 15:34
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Строительство ВСМ через Тверь, которая соединит 2 столицы, начнется в 2026
Московский Комсомолец03:22
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